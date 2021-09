ROVIGO – Si apre il sipario sulla terza edizione di “Tensioni – Geografia delle relazioni”, Festival di arti e sguardi sul presente a cura de La fabbrica dello zucchero di Rovigo.

L’appuntamento è per sabato 2 e domenica 3 ottobre prossimi con un’anteprima nella serata di venerdì primo del mese. Il luogo è il Censer, nella sua veste di polo culturale cittadino che va definendosi sempre di più: due giorni di performance artistiche, proiezioni, dibattiti, musica, mostre e istallazioni che, in questa edizione saranno concentrate tutte nel Padiglione A dell’immenso ex zuccherificio, tripartito per l’occasione in spazio teatrale, area espositiva e “agorà” (una piazza per gli incontri socio-culturali). Alcuni eventi sono invece dislocati in Sala Bisaglia. Il tema del festival 2021, terza edizione dedicata alla ricostruzione della “Geografia delle relazioni” umane, guarderà nello specifico ai concetti di “Identità e genere”. Tema delicato ed attualissimo; oggetto di ricerca e analisi interdisciplinari di molti studiosi negli ultimi trent’anni che hanno riflettuto e ridefinito i rapporti tra genere, corpo, sessualità e soggetto, linguaggio. Il programma completo del Festival è a disposizione all’Info Point (ex edicola di piazza Garibaldi, a Rovigo) aperto il 25-26 settembre e nei giorni della manifestazione dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Altre informazioni su www.lafabbricadellozucchero.com e sulle pagine social de La fabbrica dello zucchero. Durante il festival saranno attive la webradio di Tensioni a cura del liceo scientifico Paleocapa e la nuovissima webzine a cura del liceo classico Celio di Rovigo. L’accoglienza del pubblico e degli artisti è affidata all’Istituto alberghiero Cipriani di Adria.

Il Festival Tensioni è ideato ed organizzato dallo staff de La fabbrica dello zucchero, col coordinamento di Claudio Ronda, assegnataria del contributo della Regione Veneto POR FESR 2014-2020, Asse 3. Azione 3.5.1 Sub-Azione C, Bando per l’erogazione di contributi strutturali per le imprese culturali, creative e dello spettacolo; è realizzato in collaborazione con Censer Rovigo Fiere, Ente Rovigo Festival, Associazione balletto Fabula saltica, Consorzio universitario di Rovigo, Liceo scientifico statale Pietro Paleocapa di Rovigo, Liceo statale Celio-Roccati di Rovigo e Istituto professionale di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera Cipriani di Adria; l'iniziativa è sostenuta da Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Rovigo cultura e Comune di Rovigo; sponsor Asm Set Rovigo; sponsor tecnici Rovigo Convention & visitors Bureau, Cat Imprese Rovigo e Ida identity Atlas. Si ringrazia Rovigo città che legge.

Il Festival di arti e sguardi sul presente, “Tensioni – Geografia delle relazioni” terza edizione, è stato presentato stamattina (18 settembre) da organizzatori e sostenitori in una nutrita conferenza stampa. Il vicesindaco di Rovigo, Roberto Tovo, ha posto l’accento sulla meritevolezza del festival che “consente di capire cosa accade nel mondo dell’arte e della cultura, in uscita da un periodo difficile: di apparente sospensione, ma di intensa riflessione e ripensamento”. Fausto Merchiori per la Fondazione Cariparo ha sottolineato come il Censer, l’ex zuccherificio che per tanto tempo è stato in cerca di un’identità precisa, si sta ora riqualificando in una prospettiva culturale, caldeggiata dagli enti gestori. “In un momento in cui la quotidianità ci presenta un deficit di correttezza, di educazione e di umanità – ha detto Merchiori – questo festival che ci offre idee, dibattiti, confronti di opinioni, uomini e situazioni diverse davvero ci sollecita verso quella “geografia delle relazioni” di rispetto dell’uno verso l’altro, di cui abbiamo tanto bisogno”. Per Asm set, sponsor del festival, la presidente Emanuela Nissotti ha ricordato il motivo del sostegno: “Siamo in un periodo di transizione ecologica, culturale e personale – ha ricordato Nissotti – e l’azienda vuole condividere con la città e con i cittadini questo periodo che ci porterà ad un cambiamento nel nostro approccio col quotidiano. Non vogliamo più proporci come fornitori/venditori di energia, bensì come partner/consulenti: vogliamo accompagnare questa transizione non solo sul lato ecologico, ma anche cuturale”. Per il Cur, alla sua prima collaborazione col Festival, Sofia Nicoli ha ricordato che: “Il valore della ricerca in ambito artistico si può rivelare importante anche a livello universitario. Ci proponiamo come trait d’union tra la ricerca ed il festival Tensioni”. A Claudio Ronda de La fabbrica dello zucchero, il compito di illustrare i contenuti. “Questo festival è nato all’insegna della multidisciplinarità – ha ricordato Ronda – dove l’arte ed il pensiero riflettono su temi attuali ed urgenti e suscitano domande, senza la pretesa di suggerire delle verità. Nel nostro tentativo di ricostruire una geografia delle relazioni nel tempo contemporaneo, il primo anno abbiamo indagato sull’uomo in spostamento e sulla mutevolezza dei suoi contatti; nel 2020 ci siamo occupati di relazioni intersoggettive, complice l’esperienza straordinaria del lockdown; in questa terza ed ultima edizione dedicata alle relazioni umane, rifletteremo su “identità e genere” attraverso esperienze artistiche ed approfondimenti di studiosi che si sono occupati del tema: sempre però esperienze dirette, che ci possano provocare domande e nuove riflessioni”.

IL PROGRAMMA

Tutti gli eventi del festival sono contrassegnati da un titolo, che è parte di una speciale mappa che segna le relazioni umane in cambiamento: cinture di insicurezza, nuove mappe, le rotte del linguaggio, trame di umanità.

Gli ingressi sono per lo più gratuiti, eccettuati gli eventi specificati.

ANTEPRIMA FESTIVAL

Venerdì 01 ottobre ore 21:00, Teatro Spazio A

UNA SERATA CON DRUSILLA: CHIACCHIERE, DOMANDE, CANZONI

Incontro spettacolo con Drusilla Foer intervistata da Andrea Zanforlin

biglietto con posto assegnato euro 5,00

Sabato 02 ottobre

Teatro Spazio A ore 10:00

ADOLESCENZE FLUIDE

incontro con Giuseppe Burgio

Teatro Spazio A, ore 11.30 e 19.30 + domenica 3/10 ore 19.30

IN HER SHOES

Cortometraggio di Maria Iovene

Agorà Spazio A, ore 12.15

POSTCARDS FROM OTHER WORLDS

Presentazione della mostra a cura di Dario Carta

Teatro Spazio A ore 15:00

THREE AIRS

diretta streaming dal Teatro Kamagol, Busan, Korea del Sud

performance di Park na hoon dance company & Y's U performing group

Sala Rigolin ore 16:30

DIVERSITA: FRA RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTAZIONE

incontro con Eva Vittoria Cammerino, Francesca Cavallo e Attilio Palmieri

Teatro Spazio A ore 18:00

LOOSE DOGS

site specific Emanuela Serra/Balletto Civile

ideazione, Emanuela Serra, Alessandro Pallecchi, Guido Affini

suono, Guido Affini

biglietto con posto unico numerato euro 5,00

Sala Bisaglia ore 21:30

FACILE

concerto con Davide Boosta Dileo

biglietto con posto unico numerato euro 5,00

Domenica 03 ottobre

Teatro Spazio A, ore 10:00

COLLISIONI

con P0int - punto zero

presentazione dell’installazione

Teatro Spazio A ore 15:00

ODISSEA DELLE DIVERSITÀ

performance e cortometraggio di Andrea Zanforlin

Agorà Spazio A ore 16:30

MOLTI discorso sulle identità plurime

incontro con Giovanni Boniolo

Teatro Spazio A ore 18:00

A PESO MORTO

site specific Carlo Massari/C&C Company

EVENTI CONTINUATIVI



Box Spazio A, 2/10 ore 10-20; 3/10 ore 11-19

AUTORITRATTO IN 3 ATTI

Video arte di Diana Anselmo

Agorà Spazio A, ore 10-20

POSTCARDS FROM OTHER WORLDS

Mostra di Dario Carta

Teatro Spazio A

COLLISIONI

Installazione di Point-punto zero

Cortile Spazio A, ore 17-19

TOCCA ALLA MIA STORIA – ASCOLTA LE DISCRIMINAZIONI DI CUI NESSUNO PARLA

Site specific, progetto Gruppo Scout Rovigo 2, Clan Sirio