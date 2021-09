Mario Casazza: "Civici di centrodestra, sostenuti solo dalla Lega, e dal parroco di Lama e Pezzoli"

CEREGNANO (Rovigo) -con l'intervento del parroco di Lama, Pezzoli e Gavello padre Luca.Lo Racconta Mario Casazza, cittadino di Ceregnano, ex sindaco dell'attuale paese della felicità. "Alle 21 in piazza Marconi a Ceregnano è stata aperta ufficialmente la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale."Egisto Marchetti si definisce un candidato di una lista civica di centrodestra ( LEGGI ARTICOLO ), e qui nascono i primi dubbi che all'occhio attento degli scrutatori politici già lo identificano in un chiaro e preciso schieramento politico -Peccato che i "suoi" candidati consiglieri continuino a dire che loro con i politici non hanno nulla a che vedere"."Si arriva alla serata di presentazione dopo learriva la conferma" afferma Mario Casazza.visto l'organizzazione e la partecipazione delle autorità regionali e politiche esclusivamente del partito di Salvini.Strano invece che tutti io candidati consiglieri comunali abbiano condiviso ivi compreso anche alcuni, pochi per la precisione, iUn intervento puntuale e preciso a sostegno della lista da parte del Parroco di Lama, Pezzoli e Gavello, padre Luca.Alcune cose vanno chiarite:Come è possibile dichiararsi fuori dalla logica partitica ed aprile proprio la campagna elettorale con la Lega unico partito che li sostiene?.Come è possibile manifestare una apertura ad una futura alleanza con San Martino di Venezze ( LEGGI ARTICOLO ) per una apertura alla provincia di Padova e non una collaborazione per un Polesine pù forte all'interno della Regione Veneto?".