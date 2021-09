Il Rovigo spreca numerose occasioni e pareggia al Gabrielli [FOTO]

ROVIGO - Se il Rovigo avesse concretizzato la metà delle occasioni da gol avute, probabilmente il risultato finale sarebbe stato più vicino ad un set tennistico, invece, dopo aver dominato tutto il primo tempo, ha vanificato tutto con una amnesia difensiva. C’è da dire che il direttore di gara, nella ripresa, ha annullato un gol di Ochoa per fuorigioco, ma ai presenti è sembrato regolare. E’ finita 1-1 allo stadio Gabrielli nella prima giornata di campionato di Prima categoria, avrebbe ampiamente meritato la squadra di mister Pizzo, ma il Colli Euganei, con un po’ di mestiere, ha strappato un punto importante.

Domenica 19 settembre è il Rovigo a passare subito in vantaggio, sugli sviluppi di un calcio d’angolo è abile Turra, 1-0. Al 15’ una bella triangolazione permette a Pariali di presentarsi davanti Zanini, ma calcia sopra la traversa. Al 28’ ancora il Rovigo in avanti, azione sulla fascia, Nani, uno dei migliori, mette un bel pallone in area, Galassi cerca di scavalcare il portiere ma la sfera finisce alto di poco. Al 29’ prima occasione per gli ospiti, Ruzza calcia fuori dallo specchio.

Intorno al 38’ il Rovigo ha ancora una opportunità per raddoppiare, azione sulla fascia sinistra, palla in area, doppio miracoloso salvataggio della difesa ospite. Il primo tempo si conclude 1-0 per i padroni di casa, ma la squadra di Pizzo poteva già chiudere il match.

Durante l’intervallo in tribuna, la presidente del Rovigo calcio, Monica Nale, ha consegnato un riconoscimento a Vito Martinucci per la collaborazione con la società.

Nel secondo tempo al 48’ ancora una occasione per il Rovigo, Nani conclude al volo, ma la sfera esce di poco dallo specchio della porta. Al 53’ uno svarione difensivo consente a Ruzza di pareggiare il conto, alla prima incertezza dei padroni di casa il Colli Euganei colpisce.

Immediata la reazione dei ragazzi di Pizzo, è un vero e proprio assedio quello del Rovigo, il tecnico cerca di dare maggiore incisività in attacco gettando nella mischia anche Magon e De Simone.

Proprio da quest’ultimo nasce l’azione più pericolosa al 73’, il fantasista colpisce il palo, Ochoa è lesto e trafigge Zanini. Per Manoli di Mestre il giocatore del Rovigo era in fuorigioco, vibranti le proteste dei biancazzurri, ma il direttore di gara è irremovibile. A quel punto il match si complica, il Rovigo si innervosisce, attacca a testa bassa, manca altre due occasioni, e getta alle ortiche due punti dominando la partita.

Nel girone E partono bene il Granzette e l’Union Vis Lendinara, la prima ha battuto 2-0 in trasferta il Crespino Guarda Veneta, la seconda ha vinto 3-0 sul campo della Villa Estense. Domenica prossima, sempre al Gabrielli, derby tra Granzette e Rovigo.

Giorgio Achilli

ROVIGO CALCIO - COLLI EUGANEI 1-1

Reti: 5’ 1t Turra (R), 8’ st Ruzza

Ammoniti: Masiero (R), Magon (R), Galassi (R), De Venz (R)

ROVIGO CALCIO: Cattozzi, Masiero, Zamberlan, Trovò (24’ st De Venz), Camalori (c), Terra, Ochoa, Nani (15’ st Magon), Galasso, Zaghi, Pariali (20’ st De Simone).

A risp.: Grillanza, Milan, Afindy, Braghin, Vacovino, Bisan

All. Davide Pizzo

COLLI EUGANEI: Zanini, Prodomini, Gilca, Carcangiu, Bortolami G. (25’ st Zamariola), Boscardin, Ruzza, Rossi (46’ st Ambrosi), Bortolami P. (48' st Ambrosi), Giordani, Deliallisi (30’ st Cassineri).

A disp.: Alberti, Segato, Balboni, Tumiatti, Albertin.

All. Filippo Turatto

Arbitro: Enrico Manoli della Sezione di Mestre

Terreno in ottime condizioni

Spettatori: 150 circa

Prima categoria

Risultati 1. giornata - 19 settembre 2021

Crespino Guarda V. - Granzette 0-2

La Rocca Monselice - Euganea Rovolon Cervarese 0-0

Montagnana - Bevilacqua Calcio 2-3

Ospedaletto Euganeo Calcio - Fiessese Rinviata

Rovigo Calcio - Colli Euganei 1-1

Solesinese - Aqs Borgo Veneto 3-1

Villa Estense 2003 - Union Vis Lendinara 0-3

Classifica: Union Vis, Granzette, Solesinese, Bevilacqua Calcio 3, Rovigo, Colli Euganei, La Rocca Monselcie, Euganea Rovolon Cervarese 1, Montagnana, Villa Estense 2003, Aqs Borgo Veneto, Crespino Guarda V, Ospedaletto Euganeo Calcio* e Fiessese* 0.

*una partita in meno

Prossimo turno

2. giornata - 26 settembre 2021 - ore 15 e 30

Aqs Borgo Veneto - La Rocca Monselice

Bevilacqua Calcio - Crespino Guarda V.

Colli Euganei - Ospedaletto Euganeo Calcio

Euganea Rovolon Cervarese - Villa Estense 2003

Fiessese - Solesinese

Granzette - Rovigo Calcio

Union Vis Lendinara - Montagnana