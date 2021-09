Intanto c’è una data d’inizio

VILLADOSE (Rovigo) - Il Fulvia Tour Andreotti Auto Rugby Villadose ha potuto finalmente conoscere quale sarà il proprio cammino nel prossimo campionato di serie C, un torneo che come anticipato dalla Federazione italiana rugby sarà per questa stagione a girone unico, senza l'ormai consueta suddivisione tra C1 e C2.

Ci saranno in tutto otto pool, la metà da quattro squadre, tre da cinque e infine una interamente gestita dal comitato regionale del Friuli Venezia Giulia.

Il Villadose è stato inserito nel girone 6 con le altre polesane: il Rugby Frassinelle e il Rosolina Rugby e le patavine Excelsior Rugby 1929 e Rugby Monselice. Se il calendario ancora è in fase di definizione, si conoscono almeno le date.

Si giocherà in gara di sola andata nelle giornate del 17, 24, 31 ottobre, 7 e 21 novembre, con possibili date di recupero il 14 e 28 novembre.

Al termine per ciascun girone sarà stilata la graduatoria e si accederà alla seconda fase tra dicembre e gennaio in base ai rispettivi posizionamenti fino al terzo posto con date di gioco in casa della miglior classificata il 5, 12 e 19 dicembre e chiusura prevista per il 16 gennaio.

Per le squadre escluse e classificatesi nelle posizioni rimanenti saranno invece previsti ulteriori gironi suddivisi secondo un criterio territoriale con partite di sola andata.

Tutte le restanti indicazioni relative alla strutturazione della seconda fase verranno definite appena sarà ufficializzato dalla Fir il numero delle squadre qualificate per il momento interregionale Promozione in proporzione al numero delle squadre partecipanti.