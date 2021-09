Da tutta Italia per il torneo di scacchi del circolo rodigino

CEREGNANO (Rovigo) - Sarà sfida nella sfida per il torneo del primo ottobre (e fino al 3) organizzato dal circolo scacchistico rodigino a Ceregnano (ristorante Ca’ Rosa, sala polivalente).

Ospite d’eccezione Erica Pezzolato, polesana, da 5 anni indiscussa campionessa nazionale giocatori non vedenti.

Competitrice d’eccezione, Asia de Bianchi, prima in Italia della categoria under 14.

E poi scacchisti (fino ai più alti livelli) provenienti da tutto il Veneto e dall’Emilia, oltre che da località molto lontane che per l’occasione soggiorneranno in città.

Chi vincerà? La De Bianchi (in continua ascesa dal 2018 ad oggi) parte molto ben posizionata e da lei ci si aspetta tanta determinazione per una doppia sfida: sia personale, che tesa all’abbattimento di ogni discriminazione, affrontando in parità gli avversari più forti, prevalentemente di sesso maschile.

Del resto, è questo lo spirito del Circolo Scacchistico Rodigino (che schiera anche una promettente ragazza di 14 anni), forte di una tradizione sviluppata in 45 anni di attività. Quasi un record di longevità nel panorama italiano, dovuto ad un buon grado di collegialità, amicizia, rispetto e rifiuto di distinzioni, compresa quella tra uomini e donne in un contesto che vede ancora svolgersi tanti tornei separati.

Intanto, mentre c’è già chi scalda i motori con partite di allenamento, è ancora possibile iscriversi alla competizione, ospitata dal Comune di Ceregnano, omologata dalla Federazione Scacchistica Italiana, per giocatori con tessera agonistica e suddiviso in due tornei: uno aperto a tutti ed uno riservato alle categorie di fascia più alta.

Le adesioni al “Festival scacchi weekend di Ceregnano” vanno effettuate sul sito di Vesus (https://vesus.org). Per informazioni è possibile contattare il Circolo Scacchistico Rodigino al numero 3396943305.