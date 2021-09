Anpi Adria: "La cittadinanza onoraria a Mussolini va assolutamente tolta"

ADRIA (Rovigo) - Il dibattito, di questi giorni è aperto nella politica anche ad Adria così come in altri comuni Italiani, sulla possibilità di revocare la cittadinanza onoraria a suo tempo concessa a"Questo argomento riapre il dibattito anche sull’occasione e il rischio di piegare quei fatti e quelle scelte alla quotidiana propaganda elettorale e, la comunità adriese non ha bisogno di questo."Se veramente è servito il tempo per interrogarci, conoscere e studiare quei momenti, oggi, non è più lecito che la politica si divida e s’interroghi sul da farsi; La cittadinanza adriese va tolta a Mussolini"."E, se la politica adriese è matura, oggi è d’obbligo lo faccia in modo corale e si esprima per togliere quello che, non la storia, ma noi tutti riteniamo ingiusto e offensivo per le azioni, le ragioni, gli uomini"Ricordiamo: ad Adria e nei dintorni era attiva la Brigata Garibaldina “Maurizio Martello” del comandante Gino Gallimberti, detto “Marchin”. Adria è anche la Città di Cesare Zen, fulgida figura di imprenditore antifascista duramente perseguitato durante tutto il ventennio nero; Una delle figure più conosciute e stimate dall'antifascismo veneto; Cesare Zen venne acclamato Sindaco della città dopo la Liberazione"."Sono stati oltre un centinaio i partigiani combattenti riconosciuti dal; decine i giovani partigiani uccisi. L'Anpi. è impegnata a non disperdere questa memoria anzi vuole riscoprirla e divulgarla specialmente alle giovani generazioni analizzandone anche gli episodi più controversi come quellodella cittadinanza onoraria a Benito Mussolini senza concedere alcuna opportunità a facili o opportunistiche strumentalizzazioni storiche".La politica oggi, invece e perciò, unanimemente separi e corregga le pagine della storia che, la storia stessa non può cancellare o strappare".