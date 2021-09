Alessandra Avezzù Pignatelli prima presidente nella storia dell'Ordine degli architetti di Rovigo

ROVIGO -Hanno deciso di fare lista per tempo, già a giugno 2021, l'attuale consiglio è rimasto in carica fino al 17 settembre scorso, ed è iniziato ieri sera durante il primo consiglio il nuovo corso dell'Ordine. Sono state fatto le nomine per le cariche istituzionali, Marzio Bottazzi sarà vicepresidente, Linda Vera si occuperà della segreteria."non voglio farne un’azione di categoria, ma credo che una donna possa avere più capacità di relazione, nella mia esperienza professionale ho incontrato colleghe capaci di lavorare senza sosta - afferma la neo presidente -Mi auguro più tavoli tecnici nelle scelte progettuali da parte delle amministrazioni di modo possa esserci una strategia di sviluppo generale del territorio.Il nostro consiglio direttivo è costituito da professionisti di provenienze diverse, siamo eclettici ed esperti.".