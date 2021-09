Sfida tra ex, Demartini capitano

ROVIGO - Inizia ad entrare sempre più nel vivo la stagione 2021/22 del Sekal Nuovo Basket Rovigo. Dopo la bella vittoria nell’amichevole in terra romagnola, contro Selene Basket, le Pantere affrontano sabato sera (ore 20:45, palasport di Rovigo) lo Scuola Basket Ferrara, altra formazione della Serie D emiliano-romagnola.

La voglia di rivedere il Nuovo Basket Rovigo giocare al palazzetto è davvero incontenibile. L’ultima gara delle Pantere risale addirittura al 14 febbraio del 2020, quando i rodigini superarono il Basket Abano Montegrotto consolidano quel primo posto che poi avrebbe consegnato il salto di categoria da record.

Da allora, sono cambiate moltissime cose in casa NBR. Innanzi tutto, il nome. Da qualche giorno è stato ufficializzato il nuovo main sponsor, Sekal Microchirurgia Rovigo, che accompagnerà le Pantere nella nuova avventura in Serie D, che appunto è l’altra grande novità. Sekal Rovigo rappresenterà infatti la pallacanestro polesana nel campionato di Serie D. Altra novità le divise che saranno esibite per la prima volta contro i ferraresi. Quindi, il capitano, che sarà Marco Demartini (vista la prolungata assenza di Khalifa Diagne). Poi, tutti i volti nuovi, praticamente l’intera squadra. E proprio per tre delle nuove Pantere, la sfida di sabato ha un gusto molto particolare visto che Davide Pusinanti (ex capitano del team ferrarese), Massimiliano Bertocco e Andrea Beccari sono stati per diversi anni punti di forza di Scuola Basket Ferrara. Anche il team emiliano, come il Sekal, è rivoluzionato rispetto alla stagione precedente. E nelle ultime amichevoli ha davvero mostrato ottime cose, vincendo anche il derby ferrarese contro la 4 Torri Ferrara, che milita in una categoria superiore.

Il Sekal Rovigo si presenta con gli stessi convocati visti in terra ravennate, con Caselli, Pusinanti, Agujaro e Serain non al massimo della forma poiché reduci da lievi infortuni e fastidi muscolari.

La partita, come già annunciato, è a numero chiuso e i posti sono stati letteralmente bruciati in meno di 24 ore. Dunque, se non si sono già prenotati i posti, è inutile venire al palazzetto poiché l’accesso non sarà concesso.

Intanto, la Federazione Italiana Pallacanestro ha diramato il calendario definitivo. Il Sekal Rovigo è inserito nel Girone C, quello composto da team padovani. Le Pantere di coach Maurizio Ventura iniziano sabato 16 ottobre (ore 21), al palasport di Rovigo, contro Pallacanestro Vigodarzere. Poi, il girone d’andata prevede i match contro Basket Club Solesino (Dom 24.10, ore 18:30, a Solesino), CUS Padova (Sab 30.10, ore 21, a Rovigo), Usmi Padova (Dom 07.11, ore 17:30, a Padova), Pro Pace Padova (Dom 14.11, ore 18, a Rovigo), Raptors Mestrino (Sab 20.11, ore 21, a Mestrino) e Basket Cittadella (Sab 27.11, ore 21, a Rovigo). Poi il ritorno e, al termine, le prime quattro del girone accederanno alla Poule Promozione con le avversarie degli altri gironi del Veneto. Le ultime quattro, invece, lotteranno per la salvezza.