Il derby tra Granzette e Rovigo termina in pareggio

ROVIGO - Il derby di Prima categoria della città capoluogo termina in pareggio. Domenica 26 settembre il Granzette ha fatto il suo esordio allo stadio Gabrielli in campionato, una doppia sfida al Rovigo Calcio a cui è affidata la gestione dell’impianto di viale Tre Martiri. Circa 300 gli spettatori sugli spalti, campo in perfette condizioni nonostante la pioggia, una partita ricca di colpi di scena e rovesciamenti di fronte. Il Rovigo, come nella prima partita di campionato, ha pagato a caro prezzo una svarione del reparto arretrato, e non ha chiuso dopo il gol del vantaggio siglato da Ochoa al 39’ del primo tempo, grazie ad un colpo di testa di Galassi, che ha permesso al compagno di spingere la sfera oltre la linea.

Al 12’ della ripresa l’episodio decisivo. Palla in profondità, amnesia difensiva del Rovigo, Cattozzo è costretto ad uscire dall’area di rigore toccando il pallone con le mani. Prima il direttore di gara tira fuori il giallo, poi il rosso (sacrosanto). Qui cambia il match. Il Rovigo si disunisce, il Granzette di mister Tessarin comincia a premere. Cambio indovinato, entra Baldon e poco dopo segna. Azione sulla sinistra del Granzette, palla in mezzo e Baldon al 75’ insacca, 1-1. Ultimi 15 minuti scoppiettanti con occasioni limpide da una parte dall’altra, prima Magon di testa va vicino al gol, poi il Granzette ha due occasioni nel giro di pochi minuti, in aggiunta un miracolo di Cavallaro su Zaghi. Nel finale il Rovigo reclama per un presunto rigore, ma termina in pareggio. Il Granzette in classifica ha 4 punti, il Rovigo, se non avesse buttato alle ortiche il primo match, sarebbe alla pari, invece è costretto ad inseguire. In vetta al Girone E il Bevilacqua Calcio a punteggio pieno.

Granzette - Rovigo Calcio 1-1

Reti: 39’ 1t. Ochoa (R), 30’ st Baldon (G)

Granzette: Cavallaro, Natali, Lollo, Trawally, Romanini (30’ st Boccato), Sabil, Colombo (12’ st Baldon), Bacco, Melloni, Duku, Turrini.

A disp: Masiero, Baracco, Liviero, Moussà, Pellegrini, Targa

All. Sandro Tessarin

Rovigo Calcio: Cattozzo (espulso 12’ st), Masiero, Zamberlan, Trovo’ (32’ st Bisan), Camalori (c), Turra, Ochoaosorio (26’ st Pariali), Nani (20’ st De Venz), Galassi (17’ st Magon), Zaghi, De Simone (13’ st Grillanda).

A disp: Longo, Milan, Braghin, Iacovino,

All. Davide Pizzo

Note: espulso Cattozzo (R) al 12’ st

Ammoniti: Masiero (R), Zaghi (R), De Simone (R), Magon (R), Romanini (G), Colombo (G), Duku (G), Turrini (G)

Spettatori: 300 circa

Arbitro: Pastore di Verona

Prima categoria - girone E

Risultati 2. giornata - 26 settembre 2021

Aqs Borgo Veneto - La Rocca Monselice 2-3

Bevilacqua Calcio - Crespino Guarda V. 2-1

Colli Euganei - Ospedaletto Euganeo Calcio 2-1

Euganea Rovolon Cervarese - Villa Estense 2003 3-2

Granzette - Rovigo Calcio 1-1

Union Vis Lendinara - Montagnana 1-1

6 ottobre

Fiessese - Solesinese

Classifica: Bevilacqua Calcio 6, Euganea Rovolon Cervarese 4, La Rocca Monselcie 4, Union Vis Lendinara 4, Granzette 4, Colli Euganei 4, Solesinese* 3, Rovigo Calcio 2, Montagana 1, Fiessese** 0, Ospedaletto Euganeo* 0, Crespino Guarda Veneta 0, Villa Estense 0, Aqs Borgo Veneto 0

*una partita in meno

** due partite in meno

Prossimo turno

3. giornata - 3 ottobre 2021 - ore 15 e 30

Crespino Guarda Veneta - Colli Euganei

Euganea Rovolon Cerrvarese . Unon Vis Lendinara

Montagnana - Granzette

Ospedaletto Euganeo Calcio - Aqs Borgo Veneto

Rovigo calcio - Fiessese

Solesinese - La Rocca Monselice

Villa Estense 2003 - Bevilacqua Calcio