In ricordo di due belle persone

ROVIGO - Dopo due anni, finalmente, noi, quelli del 4° piano, ci siamo rivisti. Difficile, complicato e a tratti quasi impossibile descrivere quello che abbiamo provato nel ritrovarci. In primis, riconoscerci in panni diversi: i nostri, quelli di prima e nel farlo scoprirci bellissimi perché capaci di andare oltre quell’esperienza che avremmo tanto voluto non fare e che inevitabilmente ci ha cambiato. A modo nostro e con i nostri tempi, siamo riusciti a percorrere un tunnel insidioso, ostico e buio fino ad uscirne. Giunti al traguardo, i nostri volti e i nostri occhi custodiscono i segni indelebili del percorso fatto, con in più una consapevolezza tutta nuova: abbiamo resistito, lottato e stretto i denti pur di arrivare in fondo e ci siamo riusciti. Ritrovarci è stato un momento unico, emozionante e toccante: stiamo bene e siamo tutti bellissimi con le nostre chiome, la gioia nel cuore di sentirci pieni di vita e con ancora tanta voglia di spaccare il mondo. Abbiamo riso ricordando come eravamo, a tratti è stato difficile respingere le lacrime, ci ha aiutato la lucentezza dei nostri occhi e la consapevolezza di poter progettare il nostro futuro. Ora i nostri sorrisi veri e spontanei sono uno dietro l’altro perché ognuno di noi ha un inesauribile voglia di andare oltre.

Il nostro punto di partenza è stato il quarto piano, da qui il nome della nostra chat. È lì che ci siamo conosciuti ed è lì che di settimana in settimana ci siamo dati appuntamento. Eravamo obbligati ad incontrarci, senza nulla togliere al piacere di fare due chiacchiere tra di noi, era sempre più pesante rispettare quell’appuntamento. L’unico modo che avevamo per riuscirci era aiutarci: una parola, uno sguardo, una pacca sulla spalla e un sorriso ci hanno permesso di andare avanti, mese dopo mese. Quei piccoli gesti, erano la nostra ancora, man mano che imparavamo a conoscerci e ad abbattere il muro della riservatezza.

I due più coraggiosi, ci indicavano la via con il loro esempio e con la voglia contagiosa di riuscire in un’impresa che ci stava mettendo tutti a dura prova. Cristina ci aspettava al piano con il sorriso sulle labbra, nascondendo i suoi tormenti e incoraggiandoci a dare il massimo. Con lei parlavamo di libri letti, di posti che avremmo voluto visitare e di preparativi per l’imminente matrimonio della figlia. Con Valerio invece, ci mettevamo comodi, per assistere allo spettacolo in cui lui stesso, ci intratteneva con una raffica di barzellette raccontate con maestria e comicità da farci scordare, per diverse ore, il motivo per cui eravamo tutti là. Loro due in brevissimo tempo sono diventati i nostri preziosi punti di riferimento un po' su tutto. Avevano imboccato il tunnel molto prima di noi ed erano in grado di insegnarci con il loro vissuto, tutto quello che serviva per andare avanti. Mai una volta nel loro volto abbiamo notato un velo di tristezza. Se erano preoccupati non lo davano a vedere e mai dalla loro bocca è uscita una parola di sconforto o di rassegnazione. Lottando come due instancabili guerrieri hanno saputo contagiare e trascinare tutti noi: bastava osservarli. Cristina al matrimonio della figlia era elegantissima e radiosa, felice di aver raggiunto quel traguardo e ottimista nel riuscire anche nel successivo: quello di conoscere il suo primo nipotino. Valerio non perdeva occasione di inviarci in chat piccoli video di lui che strimpellava alla chitarra, sempre fiero nel suo ruolo di intrattenitore nato, sia che si trattasse di suonare dal vivo nella chiesa del paese, sia nei panni di allenatore di calcio.

Prima di salutarci, noi del 4°piano, non potevamo non brindare alla reunion: con i calici in mano, abbiamo fatto spazio ai nostri due guerrieri che erano ugualmente in mezzo a noi, anche se in modo diverso: ciao Valerio Crepaldi e Cristina Braga.

Lettera Firmata