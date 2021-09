Tutto esaurito per le 4 serate di presentazione del film "Frammenti di vita"

CASTELNOVO BARIANO (Rovigo) - Il 3° film del regista Maurizio Antonelli, Frammenti di vita, è stato proiettato come prima gratuita venerdì 24 settembre dalle 21 al teatro Indipendenza, ciò su testi di Marco Wozz Bottoni. Replicato sabato 25 allo stesso orario e domenica 26 alle 16 e alle 21, ha prodotto sempre il tutto esauriti. Ciò a cura di Comune e Pro LocoIl sindaco Massimo Biancardi parla di un: "Evento peculiare da noi, mai vista tanta gente consecutiva all'Indipendenza. Ricordo un momento delle recite, quando un centinaio di comparse in costumi d'epoca trasformarono. Visitai la location e mi sono complimentato con tutti. Bravi continuate così".Un'intera mattinata dalle 8 a girare 3' dopo una preparazione di una decina di giorni, il teatro Indipendenza a disposizione logistica, compreso il ristoro delle 12.30; tutto si concluse nel pomeriggio.Il factotum Maurizio Antonelli a mo' di consuntivo si dichiara:Doverosi i ringraziamenti istituzionali per il patrocinio: Comune di Castelnovo Bariano, Provincia di Rovigo, Regione Veneto, Polesine Film Commission. Un grazie alla locale compagnia teatrale Magic'Attori per aver recitato e i tanti che si sono prestati anche come semplici comparse, essenziale la Pro Loco di Melara per averci prestato i costumi d'epoca e la famiglia Bottoni per la fattiva collaborazione".così, è ritornata a Castelnovo Bariano. Siamo nello stato paulista brasileiro, nel piccolo centro di Jaboticabal, ora ridente cittadina e pieno di emigrati veneti allora ed ora i relativi discendenti".La trama. Storia vera di una famiglia castelnovese emigrata in Brasile nel 1913 e ritornata nel 1925. Parliamo del protagonista Wilmer Bottoni nato nel 1913 e morto in un incidente stradale nel 1952, lasciando vedova la moglie Lina Cavariani e l'unico figlio Luciano nato nel 1949. La storia è stata proposta dal figlio di Luciano, Marco Wozz Bottoni. Gli attori e le comparse provengono in parte dalla compagnia locale Magic'Attori, molti altri nuovi sul set.Con Alessandra Lia, Tiziano Fornari, Cinzia Garutti, Alex Biancardi, Evelyn Ferrari. Musiche: Diego Mantovani, Marco Degli Esposti, Cinzia Garutti, Vittorio Verzola, soprano Chiara Passudetti. Aiuti regista: Emanuela Gurzoni, Emanuela Masini, Pierangela Duffini. Fotografia: Maurizio Antonelli ed Italo Verzola. Cameraman: Alex Biancardi, Marco Moretti, Maurizio Antonelli, MauroRagazzi, Valerio Ribola. Montaggio: Maurizio Antonelli ed Italo Verzola. Tecnico audio: Fabrizio Gaino. Costumi: Emanuela Gurzoni, Emanuela Masini, Pro Loco Melara. Scenografie: Luciano Bottoni, Maurizio Antonelli, Mauro Ghiraldini, Roberto Cavobianchi.