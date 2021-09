Una sera con Drusilla e siamo tutti “eleganzissimi”

ROVIGO – Un’anteprima intrigante, scoppiettante, stilosa. Il Festival Tensioni parte con un evento unico ed imperdibile: “Una sera con Drusilla: chiacchiere, domande, canzoni”, intervista-spettacolo in cui la brillante Madame Foer si racconta al pubblico e all’intervistatore, l’attore rodigino Andrea Zanforlin, fra battute ironiche e alcuni dei suoi brani preferiti, cantati intensamente dal vivo. Appuntamento venerdì primo ottobre, alle 21, al Censer di Rovigo (padiglione A, spazio teatro). Biglietto euro 5. È consigliata la prenotazione al 371 38.44.360 o a info@lafabbricadellozucchero.com. Obbligatorio Green pass e mascherina.

Così il Festival di arti e sguardi sul presente Tensioni-Geografia delle relazioni, dedicato in questa terza edizione all’esplorazione attorno ai concetti di “Identità e genere”, fissa la prima tessera del gigantesco puzzle di domande culturali che andranno a dipanarsi nei due giorni di festival: sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021. Drusilla Foer è sicuramente un personaggio di rottura, anticonformista e antiborghese, ma soprattutto è il simbolo del moderno “gender-fluid”, incrociato con la versione “tre punto zero” della maschera teatrale di profonda tradizione storica.

Drusilla Foer è un personaggio dalla brillante vita propria. La nobildonna toscana, notata dapprima sulla rete, grazie alle sue arguzie e alla verve sagace è stata catapultata nell’universo mediatico quasi all’improvviso: osannata sul web, stracliccata su YouTube, oltre 400.000 follower attivi su Instagram e su Facebook, video-testimonial di campagne sociali importanti; attrice di cinema e teatro (è stata la voce narrante dell’Histoire du soldat, di Igor Stravinskij al Teatro Olimpico di Vicenza, in prima nazionale fino al 26 settembre), è opinionista televisiva (l’ultima apparizione quest’anno a “Ciao Maschio” su Rai 1) e radiofonica (è ospite residente a “Facciamo finta che…” su Radio 101, con Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri), ma soprattutto è divenuta un’icona di stile, la musa ispiratrice di fotografi, stilisti e artisti di prestigio internazionale che le hanno dedicato servizi di moda e mostre d’arte. È anche autrice ed interprete di due spettacoli teatrali di successo: “Eleganzissima” (2016), un recital musicale in continuo sviluppo che ha fatto tappa nei più importanti teatri italiani e “Venere Nemica” (2020), testo ispirato alla favola di Apuleio “Amore e Psiche”. Il 5 ottobre esce nelle librerie per Mondadori, il suo primo libro “Tu non conosci la vergogna. La mia vita eleganzissima”.

Il programma completo del Festival è a disposizione all’Info Point (ex edicola di piazza Garibaldi, a Rovigo) nei giorni della manifestazione dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Altre informazioni su www.lafabbricadellozucchero.com e sulle pagine social de La fabbrica dello zucchero. Durante il festival saranno attive la webradio di Tensioni a cura del liceo scientifico Paleocapa e la nuovissima webzine a cura del liceo classico Celio di Rovigo.

IL PROGRAMMA

Tutti gli eventi del festival sono contrassegnati da un titolo, che è parte di una speciale mappa che segna le relazioni umane in cambiamento: cinture di insicurezza, nuove mappe, le rotte del linguaggio, trame di umanità.

Gli ingressi sono per lo più gratuiti, eccettuati gli eventi specificati.

ANTEPRIMA FESTIVAL

Venerdì 01 ottobre ore 21:00, Teatro Spazio A

UNA SERA CON DRUSILLA: CHIACCHIERE, DOMANDE, CANZONI

Incontro spettacolo con Drusilla Foer intervistata da Andrea Zanforlin

biglietto con posto assegnato euro 5,00

Sabato 02 ottobre

Teatro Spazio A ore 10:00

ADOLESCENZE FLUIDE

incontro con Giuseppe Burgio

Teatro Spazio A, ore 11.30 e 19.30 + domenica 3/10 ore 19.30

IN HER SHOES

Cortometraggio di Maria Iovene

Agorà Spazio A, ore 12.15

POSTCARDS FROM OTHER WORLDS

Presentazione della mostra a cura di Dario Carta

Teatro Spazio A ore 15:00

THREE AIRS

diretta streaming dal Teatro Kamagol, Busan, Korea del Sud

performance di Park na hoon dance company & Y's U performing group

Sala Rigolin ore 16:30

DIVERSITA: FRA RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTAZIONE

incontro con Eva Vittoria Cammerino, Francesca Cavallo e Attilio Palmieri

Teatro Spazio A ore 18:00

LOOSE DOGS

site specific Emanuela Serra/Balletto Civile

ideazione, Emanuela Serra, Alessandro Pallecchi, Guido Affini

suono, Guido Affini

biglietto con posto unico numerato euro 5,00

Sala Bisaglia ore 21:30

FACILE

concerto con Davide Boosta Dileo

biglietto con posto unico numerato euro 5,00

Domenica 03 ottobre

Teatro Spazio A, ore 10:00

COLLISIONI

con P0int - punto zero

presentazione dell’installazione

Teatro Spazio A ore 15:00

ODISSEA DELLE DIVERSITÀ

performance e cortometraggio di Andrea Zanforlin

Agorà Spazio A ore 16:30

MOLTI discorso sulle identità plurime

incontro con Giovanni Boniolo

Teatro Spazio A ore 18:00

A PESO MORTO

site specific Carlo Massari/C&C Company

EVENTI CONTINUATIVI

Box Spazio A, 2/10 ore 10-20; 3/10 ore 11-19

AUTORITRATTO IN 3 ATTI

Video arte di Diana Anselmo

Agorà Spazio A, ore 10-20

POSTCARDS FROM OTHER WORLDS

Mostra di Dario Carta

Teatro Spazio A

COLLISIONI

Installazione di Point-punto zero

Cortile Spazio A, ore 17-19

TOCCA ALLA MIA STORIA – ASCOLTA LE DISCRIMINAZIONI DI CUI NESSUNO PARLA

Site specific, progetto Gruppo Scout Rovigo 2, Clan Sirio