Tribuna Lanzoni pronta, 450 abbonamenti venduti

ROVIGO - Dopo la falsa partenza, che ha costretto la FemiCz Rovigo a saltare l’esordio di Mogliano (LEGGI ARTICOLO la società trevigiana ha chiesto il rinvio per un caso di Covid-19), i rossoblù faranno il loro esordio in campionato sabato 2 ottobre contro la Lazio, allo stadio Battaglini. Non è prevista la diretta Facebook.

Prosegue la campagna abbonamenti, 450 quelli venduti a lunedì 27 settembre. Obiettivo dichiarato del presidente Zambelli quota 1000, per i campioni d’Italia sarebbe un record rispetto al recente passato. LEGGI L'ARTICOLO SULLA CAMPAGNA ABBONAMENTI

Completati i lavori alla Tribuna Lanzoni (LEGGI ARTICOLO), installate tutte le nuove sedute, il colpo d’occhio è notevole.