Covid-19: Al via la terza dose agli ospiti e operatori delle Rsa del territorio polesano

ROVIGO - 8 nuove positività di residenti in Polesine (sono in totale 15.577 i residenti in Polesine con positività al Covid-19 riscontrati da inizio epidemia); 7 di queste persone erano già in isolamento domiciliare.

La prevalenza in Polesine (totale delle persone risultate positive da inizio epidemia sul totale della popolazione) è pari al 6,90%. L’incidenza degli ultimi 7 giorni (nuovi casi riscontrati sul totale delle persone testate nel periodo) è pari al 1,50%.

Da inizio epidemia sono stati eseguiti 773.933 test rapidi e tamponi.

Attualmente risultano 13 pazienti: 7 in Area Medica Covid a Trecenta, 1 in Terapia Intensiva Covid a Trecenta, 1 paziente in Malattie Infettive a Rovigo, 4 in Ospedale di Comunità Covid a Trecenta.

12 nuove guarigioni portano a 14.933 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 106 le persone attualmente positive in provincia.

Ad oggi sono 320 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

Gli operatori e gli ospiti delle Strutture Residenziali Extra Ospedaliere sono stati vaccinati e l’Azienda Ulss garantisce, inoltre, la vaccinazione a tutti i nuovi ingressi.

Ad oggi non risultano positività tra ospiti e operatori.

In attuazione della Circolare Ministeriale numero 43604 del 27/09/2021 e delle successive direttive regionali, da oggi l’Azienda Ulss 5 si è programmata ad avviare, nel pomeriggio, la somministrazione della terza dose agli ospiti e operatori delle Rsa del territorio polesano, iniziando da tre strutture ubicate in Alto, Medio e Basso Polesine.

Alla data attuale sono state somministrate 312 terze dosi a soggetti immuncompromessi alle quali se ne aggiungeranno ulteriori 143 per arrivare a 455 somministrazioni entro venerdì 1 ottobre.

Continua la possibilità degli accessi diretti per le persone nella fascia di età 12-25 anni. Per tutte le altre fasce di età è necessaria la prenotazione effettuabile online - https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19, o presso le farmacie del territorio. Le disponibilità vanno fino al 31 di ottobre.

Per conoscere le sedi e gli orari con presenza dei Pediatri di Libera Scelta nei Centri Vaccinali è possibile consultare la pagina - https://www.aulss5.veneto.it/Presenza-Pediatri-di-Libera-Scelta-nei-Centri-Vaccinali .

Per le persone minori di 18 anni è necessario presentarsi il giorno della vaccinazione accompagnati da un genitore o da un tutore con il consenso minori (disponibile alla pagina https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19) compilato.

Percentuali delle persone vaccinate rispetto alla popolazione assistita vaccinabile (over-12):

con almeno una dose (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 84,5%

con ciclo completo (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 81,1%

stima con almeno una dose al 31 di ottobre (vaccinati più prenotati): 85,2%

Percentuali delle persone vaccinate rispetto alla popolazione assistita:

con almeno una dose (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 77,8%

con ciclo completo (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 74,7%

stima con almeno una dose al 31 di ottobre (vaccinati più prenotati): 78,5%

Percentuali vaccinati per fasce di età (con almeno una dose):

Fascia di età Vaccinati % Over-80 99,2 70-79 94,2 60-69 90,6 50-59 83,6 40-49 78,8 30-39 74,5 20-29 79 12-19 72,1

Dall’inizio della campagna vaccinale alla mattina del 28 settembre le dosi somministrate sono state 348.214 (179.022 prime dosi, 164.305 seconde dosi, 312 terze dosi, 4.575 monodose).

Nella giornata del 27 settembre sono state somministrate 394 dosi.

Per informazioni e supporto è attivo, 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20, il numero verde aziendale 800938880.

Green Pass: In caso di necessità e di verifiche da parte dell’Azienda Ulss è possibile scrivere all’indirizzo email greenpass.ro@aulss5.veneto.it .

In caso di vaccinazioni eseguite all’estero è possibile procedere alla registrazione e alla successiva emissione del Green Pass inviando una email all’indirizzo greenpass.ro@aulss5.veneto.it , inserendo i dati anagrafici e allegando un documento di riconoscimento e il certificato vaccinale. I vaccini che è possibile registrare sono quelli approvati dall’EMA; al momento quindi quelli prodotti da Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson.