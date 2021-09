Luca Zaia è con Michele Grossato: "La Regione Veneto è a fianco di Rosolina" [VIDEO] [FOTO]

ROSOLINA (Rovigo) - Bagno di folla in piazza dei Martiri a Rosolina per il presidente della Regione Veneto Luca Zaia che, dopo essere passato a Chioggia, ha fatto tappa nel paese polesano per sostenere il candidato sindaco di centrodestra Michele Grossato nel pomeriggio di martedì 28 settembre. Presenti anche la vicepresidente Elisa De Berti, l'assessore Cristiano Corazzari, la consigliera regionale Laura Cestari, oltre alla squadra di Siamo Rosolina e i sindaci amici come Roberto Pizzoli di Porto Tolle, Michele Domeneghetti di Corbola e Gianluca Bernardinello di Pettorazza Grimani.









A prendere la parola per primo è stato il candidato per Siamo Rosolina, Michele Grossato, che ha ringraziato il presidente Luca Zaia della sua presenza, specificando che: "Siamo una lista giovane e con voglia di fare. Basta alle minestre riscaldate; Rosolina ha bisogno di noi".







Subito dopo ha presentato la sua squadra uno per uno, per poi passare la parola all'assessore regionale Cristiano Corazzari: "Una squadra che vuole rappresentare al meglio Rosolina e che lo vuole fare nel migliore dei modi. Le elezioni a Rosolina sono strategiche per il territorio polesano, sia dal punto di vista turistico, che infrastrutturale".



Non poteva chiaramente mancare l'intervento del presidente Luca Zaia, che ha chiarito: "Penso che andare in giro per i comuni a parlare male di chi c'era non è corretto, ma sia giusto specificare quello che si vuole fare e noi vogliamo sostenere Michele Grossato; perchè avere un sindaco amico con cui poter dialogare è importante per noi e per il bene di tutto il territorio che questo rappresenta".



"Un sindaco ha l'obbligo morale di rappresentare tutti i cittadini, sia quelli che ti hanno votato e sia quelli che non lo hanno fatto". "Noi ci siamo e il programma è un ottimo programma".



Anche il vicepresidente Elisa De Berti ha voluto specificare l'importanza della Romea a livello turistico, ma soprattutto economico e come la Regione Veneto si sta muovendo per sciogliere questo nodo importante. Infine il candidato sindaco Michele Grossato ha ringraziato tutti i presenti, con una citazione particolare per le forze dell'ordine, la polizia locale, la protezione civile e le associazioni presenti.