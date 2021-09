Forza Italia su viabilità e sistema portuale: nessuna azione per le vere infrastrutture

PORTO VIRO (Rovigo) -"Il Pnrr stanzia in totale oltre 260 miliardi di euro per far ripartire l’economia nazionale - afferma Forza Italia - ma".“In particolare – dichiara il coordinatore comunale Enrico Bonafè - il collegamento viario fra la superstrada Verona-Rovigo e il suo prolungamento fino alla Romea, oppure la navigabilità e lo sviluppo dell’area portuale del Po di Levante. A questo proposito, ricordo che i Cantieri Navali Visentini, orgoglio per Porto Viro e per il Veneto, hanno bisogno di continui interventi di scavo per l’uscita in mare”. “Faccio presente – dichiara il consigliere comunale Geremia Gennari - che oltre a questo reale problema, a cui vengono sempre date soluzioni temporanee, esiste anche la questione urbanistica dell’edificabilità dell’area portuale, approvata in via ufficiale dalla Regione Veneto.Dobbiamo purtroppo constatare che da qual momento in poi non abbiamo più visto alcuna azione atta a proseguire su questa strada. Aggiungiamo altresì che”.La navigabilità deve essere considerata una necessità irrinunciabile per gli azzurri che"Di tutto questo, però nessuno ne parla e invece bisognerebbe attivare iniziative di questa entità che hanno un risvolto nazionale ed internazionale, senza considerare il beneficio che porterebbe all’ambiente la riduzione del trasporto su gomma in favore di quello fluviale. Questo nostro intervento è per ricordare gli impegni e le necessità del nostro territorio e promuovere e sollecitare azioni a favore della realizzazione di tutti questi progetti".: realizzare un progetto del genere significa arricchire l’economia del territorio, incentivare l’imprenditoria ed aumentare l’occupazione" concludono il coordinatore di Forza Italia Enrico Bonafè ed il consigliere comunale Geremia Gennari.