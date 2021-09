Imparare la scienza divertendosi: ecco i laboratori gratuiti per le scuole grazie a Zico

ROVIGO - Un'altra proposta trova spazio nel catalogo: i laboratori scientifici per tutte le età, curati da La Vite di Archimede e Zico anche nell'anno scolastico appena iniziato. L'anno scorso questi incontri gratuiti, per scoprire la scienza divertendosi, sono state richiesti in 260 classi.ma anche con esperimenti e attività pratiche, offrendo anche spunti e riflessioni. Durano un'ora e mezza e sono rivolti a classi di tutte le età, con proposte diverse per età e tematiche.Le proposte contenute nel catalogo coprono un arco davvero vasto di materie, pensate per incontrare l'interesse delle più diverse fasce d'età: gli elementi della Terra, la luce e il suono, il ciclo dell'acqua, la composizione del suolo, le energie rinnovabili, la geometria e i droni, il riciclo e l'ecologia, il mondo delle piante, la meccanica celeste, il Dna, le cellule, i moti armonici, il metodo scientifico, le forze, il moto, la gravità, la luce e il colore, il calore e la temperatura, il suono e le vibrazioni, i vulcani e i terremoti, l'elettricità e il magnetismo, la matematica, la chimica e la chimica degli alimenti, oltre a introduzioni al coding e alla robotica., tramite il portale della Fondazione ( www.fondazionecariparo.it ). Zico è presente nel catalogo "Attivamente" anche con il progetto “Social Impact Play” in collaborazione con Confcooperative Rovigo. Per maggiori informazioni, basta chiamare il numero 340 6872901 o inviare una e-mail a info@lavitediarchimede.com