Sabato, prima della partita dei Bersaglieri, vernissage della nuova tribuna Lanzoni

ROVIGO - 490 gli abbonamenti venduti in viale Alfieri per il momento, la biglietteria dello stadio il giorno della partita rimarrà chiuso, di fatto si può acquistare il biglietto solo online o in segreteria fino al sabato mattina. La Commissione Nazionale Arbitri della FIR ha reso note le designazioni arbitrali per la seconda giornata del Peroni TOP10 21/22 in programma venerdì 1 e sabato 2 ottobre.

Si parte nella serata di venerdì con l’anticipo – in calendario alle 20.30 – tra Viadana e Petrarca che sarà diretto da Gianluca Gnecchi. Due le gare in programma alle 15 di sabato con Matteo Franco che dirigerà il match tra Rovigo e Lazio, mentre Federico Vedovelli sarà l’arbitro di Fiamme Oro-Colorno.

Alle 16 sono in calendario le restanti due gare della seconda giornata di campionato con Vincenzo Schipani designato per dirigere Mogliano-Calvisano e Gabriel Chirnoaga che dirigerà il derby emiliano Lyons-Valorugby.

Sarà presentata sabato 2 ottobre, prima della partita tra la FemiCz Rugby Rovigo Delta e la Lazio Rugby 1927, la nuova Tribuna “Lanzoni” dello Stadio “Mario Battaglini”.

Un restyling concepito per un maggiore comfort e una maggiore attenzione verso i tifosi, che vedrà la Tribuna “Lanzoni” allestita con 1488 sedute rosse e blu, che andranno a creare la scritta “Rovigo”. Altra novità è la tribuna centrale/Vip con 144 sedute, imbottite e brandizzate Rugby Rovigo Delta.

In vista della partita di sabato, è ancora possibile acquistare sul sito www.mailticket.it / www.rugbyrovigodelta.it la tessera 2021/22.

Assicurarsi un abbonamento significa poter scegliere il proprio "posto preferito" in Tribuna e garantirselo per tutta la Stagione. Abbonarsi alla FemiCz Rugby Rovigo Delta permette inoltre, di usufruire del 10% di sconto, per tutta la Stagione, sugli acquisti presso Kappa di Rovigo, Farmacia Sant’Ilario, Pizzeria Al Vescovado, Brico e il servizio Autofficina (Autoteam, Autoteam 9, Autosport).

Da mercoledì 29 settembre, sul sito https://bit.ly/ROVvLAZbiglietti è possibile acquistare anche il singolo biglietto, per il match di sabato.

Questi i prezzi dei biglietti:

30€* tribuna Vip

12€* tribuna Est

14€* tribuna Ovest

5€* biglietto Kids, bambini dai 3 ai 12 anni

*diritto di prevendita escluso

Al momento dell’acquisto del ticket online, bisognerà scegliere il proprio posto in Tribuna tra quelli rimasti disponibili, non acquistati dagli abbonati; per chi non avesse la possibilità di acquistare il biglietto online, potrà recarsi presso la Segreteria della Rugby Rovigo Delta, in Viale Alfieri 46.

Questi gli orari della Segreteria:

Mercoledì pomeriggio: dalle ore 16 alle 19.30

Giovedì pomeriggio: dalle ore 16 alle ore 19.30

Venerdì pomeriggio: dalle ore 16 alle ore 19.30

Sabato mattina: dalle ore 10 alle ore 12

Per accedere allo Stadio sono necessari:

1) Green Pass

2) Abbonamento / Biglietto

3) Documento d’Identità

All’ingresso verrà controllata la temperatura. All’interno dello Stadio bisognerà rigorosamente mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina ed evitare gli assembramenti. Sabato i cancelli apriranno alle ore 14.00, di fatto la biglietteria dello stadio Battaglini rimarrà chiusa il giorno della partita.

Queste le designazioni arbitrali per la seconda giornata di campionato:

Peroni TOP10 – II giornata – 01.10.21 – ore 20.30

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Clara Munarini (Parma), AA2 Filippo Vinci (Brescia)

Quarto Uomo: Davor Vidackovic (Milano)

Peroni TOP10 – II giornata – 02.10.21 – ore 15

FEMI-CZ Rovigo v S.S. Lazio Rugby 1927

Arb. Matteo Franco (Pordenone)

AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Alberto Favaro (Venezia)

Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno

Arb. Federico Vedovelli (Sondrio)

AA1 Dante D’Elia (Bari), AA2 Franco Rosella (Roma)

Quarto Uomo: Luigi Palombi (Perugia)

Peroni TOP10 – II giornata – 02.10.21 – ore 16

Mogliano Rugby 1969 v Rugby Transvecta Calvisano

Arb. Vincenzo Schipano (Benevento)

AA1 Alex Frasson (Treviso), AA2 Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Gianmarco Toneatto (Udine)

Sitav Rugby Lyons v Valorugby Emilia

Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma)

AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Lorenzo Sacchetto (Rovigo)

Quarto Uomo: Maria Ausilia Paparo (Bologna)

Classifica: Valorugby e Petrarca 5, Calvisano 4, Colorno e Viadana 2, Fiamme Oro 1, Lyons Piacenza, Lazio, FemiCz Rovigo* e Mogliano* 0

*Una partita da recuperare