Successo per l'evento "Acqua in forma" ad Adria, per il "Veneto che legge"

ADRIA (Rovigo) - Avvolto dalla magia dei colori autunnali il parco Robert Baden Powell mercoledì 22 settembre u.s è stato teatro del consueto appuntamento di riscaldamento di"Veneto legge" organizzato dall' Associazione genitorialeIl titolo di quest'anno eraed in effetti proprio l' acqua nelle sue diverse sfumature è stata il filo conduttore del pomeriggio. L' atmosfera magica creata dagli organizzatori guidati dal presidente Alessandro Andreello con la preziosa collaborazione tecnica di Claudio Marcomini ha attratto subito i bambini sebbene fossero immersi nei loro giochi al parco.raccontata con tanto amore e passione da Delfina Pellegrini, conosciuta come “Cosetta”, hanno letteralmente affascinato i bambini. Molto coinvolgente anche il supporto grafico del presidente Alessandro Andreello che ha accompagnato la lettura di Cosetta, con alcuni disegni relativi alla storia e ai suoi protagonisti.Cosetta Pellegrini, nei panni di uno scienziato, è riuscita anche a coinvolgere i bambini con alcuni semplici esperimenti per spiegare in modo allegro e simpatico le caratteristiche dell'acqua e l’importanza ecologica del mantenimento dell’importante elemento vitale per la continuità della vita sulla terra.