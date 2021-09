Fari puntati su Viadana - Petrarca Padova

VIADANA (Mantova) - Le due squadre si sono affrontate solo due settimane fa in Coppa Italia, con la netta vittoria dei padovani, venerdì 1 ottobre alle 20 e 30, allo stadio Zaffanella, si incontrano ancora per seconda giornata di Top10.

Il Petrarca è costruito per vincere lo scudetto, il Viadana punta ad un campionato a ridosso delle migliori.

“Rispetto alla partita di due settimane fa sarà tutta un’altra storia - ammonisce però il tecnico del Petrarca Andrea Marcato - Viadana sta crescendo, ha una partita in più sulle gambe e la settimana scorsa a Colorno ha dimostrato la sua forza con gli avanti e la tenacia con cui ha acciuffato il pareggio dopo aver rincorso per tutta la partita. Insomma è una squadra che lotta fino alla fine. Vogliamo sfoderare una prestazione migliore di quella con Piacenza, quando è stata buona la voglia di giocare, ma solo a livello singolo. Vogliamo fare un passo in avanti come squadra, con i nostri sistemi e la nostra organizzazione. E’ un’altra opportunità per tutti per fare bene, e proseguire nella nostra lunga scalata”.

L’incontro sarà arbitrato da Gianluca Gnecchi (Brescia) coadiuvato dai giudici di linea Clara Munarini (Parma), Filippo Vinci (Brescia), e dal quarto uomo Davor Vidackovic (Milano). La partita sará a porte aperte con tutte le norme di accesso allo Stadio Luigi Zaffanella e con la diretta Rai Sport ore 20 e 30.

“Due settimane fa abbiamo ricevuto 8 mete contro il Padova, sicuramente il nostro grande obiettivo in questa partita è la difesa - commenta il capo allenatore Germán Fernández. - Padova è una squadra di un altro livello, individuale e collettiva. Sono molto efficaci quando entrano nella nostra zona di difesa estrema, dobbiamo essere più disciplinati in modo che si guadagnino il diritto di entrare e non lo facciano gratuitamente con la nostra indisciplina o errori”.

In campo anche due campioni d'Italia con la maglia della FemiCz Rovigo, Modena (Viadana) e Canali (Petrarca).

Rugby Viadana 1970: Jannelli, Manganiello, Zaridze, Modena, Massari, Ceballos, Jelic, Casado Sandri, Wagenpfeil (cap.), Stavile, Caila, Schinchirimini, Galliano M., Denti Ant., Schiavon.

A disposizione: Fiorentini, Halalilo, Novindi, Mannucci, Denti And., Ferrarini, Scardamaglia, Boschetti.

Petrarca Padova: Lyle; Esposito, Scagnolari, Sgarbi, Coppo; Faiva, Tebaldi; Trotta (cap.), Makelara, Casolari; Canali, Galetto; Hasa, Cugini, Borean. A disp.: Spagnolo, Carnio, Mancini Parri, Michieletto, Brevigliero, Panunzi, Ferrarin, De Sanctis

Arbitro: Gianluca Gnecchi (Brescia)

Le altre partite della seconda giornata di campionato

Peroni TOP10 – II giornata – 02.10.21 – ore 15

FEMI-CZ Rovigo v S.S. Lazio Rugby 1927

Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno

Peroni TOP10 – II giornata – 02.10.21 – ore 16

Mogliano Rugby 1969 v Rugby Transvecta Calvisano

Sitav Rugby Lyons v Valorugby Emilia

Classifica: Valorugby e Petrarca 5, Calvisano 4, Colorno e Viadana 2, Fiamme Oro 1, Lyons Piacenza, Lazio, FemiCz Rovigo* e Mogliano* 0

*Una partita da recuperare