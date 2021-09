Rosolina: gli assessori uscenti Stefano Gazzola ed Anna Frasson per il candidato sindaco Michele Grossato

ROSOLINA (Rosolina) -Gli altri assessori Alessia Zaninello e Daniele Grossato non risultano candidati per le elezioni comunali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre."Dopo anni di intenso lavoro, gomito a gomito con il Consorzio di bonifica Delta del Po, il suo direttore Giancarlo Mantovani e Laura Mosca, direttore della Fondazione Ca' Vendramin, finalmentee tutta la documentazione atta ad ottenere il finanziamento di 100.000 euro, cofinanziato da tutti i comuni del Delta, deve essere necessariamente raccolta e prodotta alla Regione del Veneto entro il 15 ottobre, pena la perdita del finanziamento. Per questa urgenza mi sono prodigato, sebbene a ridosso delle imminenti elezioni comunali, proprio per non rischiare di "arrivare lunghi" con la formazione della nuova giunta e magari non arrivare in tempo per la presentazione del tutto, danneggiando così non solo Rosolina ma anche tutti gli altri Comuni che pure hanno corso per portare tutto in votazione nei rispettivi consigli comunali e giunte”.. E’ un primo significativo passo, che attendevamo tutti come vero e proprio segnale di capacità di fare squadra tra Comuni nel nostro territorio, con un’ottica condivisa da tempo, grazie al lavoro del Consorzio di Bonifica”.Al Comune di Rosolina spetta quindi il compito di incassare le altre quote di cofinanziamento degli altri Comuni, presentare il tutto alla Regione del Veneto e procedere speditamente per concludere l’iter amministrativo.