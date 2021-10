Wilma Moda: ”Istituito a palazzo Tassoni l’ufficio di prossimità”

ADRIA (Rovigo) - Istituito a palazzo Tassoni l’ufficio di prossimità.“Si tratta del servizio-giustizia più vicino al cittadino“–spiega il Vice Sindaco WIlma Moda- che consentirà di espletare determinati adempimenti giudiziari in modo accessibile e smartA deciderlo la Regione del Veneto, in seguito all’esito dell’istruttoria avviata da palazzo Balbi, nel vagliare le manifestazioni di interesse che i diversi Comuni hanno presentato nel partecipare al bando,Il servizio è inserito nella rete degli uffici di prossimità sul territorio Veneto. Tre saranno gli sportelli attivi nella provincia di Rovigo: Adria per il territorio del delta, e due per l’alto Polesine.Spetterà alla regione del Veneto, una volta firmato il protocollo d’intesa con il Comune di Adria e il tribunale territoriale competente, provvedere all’allestimento degli arredi dell’ufficio prossimità, a fornire l’infrastruttura informatica necessaria e provvedere alla formazione del personale che riceverà i cittadini allo sportello.“Il nuovo punto di accesso al sistema giustizia - evidenzia il Vice Sindaco Moda- va incontro alle richieste e alle necessità della comunità del Delta e nel contempo, concretizza un punto delle nostre linee programmatiche ““Un altro importante risultato della nostra amministrazione civica che avvicina un servizio utile ai cittadini sul territorio” -commenta il Sindaco Omar Barbierato-