La FemiCz Rovigo uccide il match in 20 minuti e parte subito con il bonus

ROVIGO - La FemiCz Rovigo, all’esordio in campionato sabato 2 ottobre allo stadio Battaglini, ha ucciso il match nei primi 20 minuti (57-17) lasciando agli ospiti la possibilità di marcare, ma senza mai entrare veramente in partita. Match senza storia, con in grande evidenza Facundo Ferrario, autore di due mete, Abner Van Reenen con numeri importanti in attacco e in difesa (gioco al piede notevole), e il solito Matteo Ferro, capitano e faro della squadra.

Botteghino dello stadio Battaglini aperto al pubblico eccezionalmente nella prima giornata in casa, una decisione presa all’ultimo minuto dalla società, che aveva comunicato il contrario, privilegiando il ticket online. Probabilmente sarà l’ultima volta, vista l’emergenza sanitaria ancora in vigore, si è cercato di accontentare gli appassionati che non avevano recepito il passaggio alla prenotazione obbligatoria.



Poco prima del match è stata inaugurata la tribuna Lanzoni, un bel progetto proposto dalla società del patron Zambelli, immediatamente appoggiato dal Comune di Rovigo. Delle comode sedute hanno accolto i sostenitori rossoblù, da Serie A di calcio quelle della tribuna centrale, un bel colpo d’occhio. Per il taglio del nastro erano presenti l’assessore allo Sport del Comune di Rovigo, Erika Alberghini, l’assessore ai Lavori Pubblici, ed ex Bersaglieri, Beppe Favaretto.

La FemiCz Rovigo fa capire subito il piano di gioco impartito da Allister Coetzee, rinunciando a calci piazzabili, cercando il bersaglio grosso.

Penaltouche di Van Reenen, rimessa laterale vinta dall’ottimo Piantella, e Ferrario segna la prima meta di stagione in mezzo ai pali. Per Van Reenen è un gioco da ragazzi la trasformazione, 7-0 dopo 3’. Ennesima accelerazione della FemiCz Rovigo e al 13’ è lo stesso Van Reenen a segnare, 14-0 dopo la conversione.

Al 16’, Careri della Lazio viene espulso con un cartellino giallo per un placcaggio pericoloso; i bersaglieri sfruttano la superiorità numerica e schiacciano l’ovale oltre la linea con il capitano Matteo Ferro. Van Reenen non centra i pali, 19-0. Al 20’ Ferrario dopo tre finte e un buon break personale, segna la personale doppietta. Van Reenen trasforma, 26-0.

Il match è virtualmente concluso. La FemiCz Rovigo concede qualcosa agli ospiti, la Lazio manovra bene, dopo una mischia sui cinque metri rossoblù trova la meta con l’ala Santarelli, l’ex Cozzi non trasforma, 26-5.

Il Rovigo al 33’ rimette subito le cose in chiaro, serie di pick and go in avanzamento, dopo diversi tentativi è lesto Alberto Chillon a trovare il pertugio giusto. Van Reenen converte, 33-5.

Nella ripresa i Bersaglieri rimangono guardare per 10 minuti, la Lazio con orgoglio prova a muovere l’ovale, al 2’ il tallonatore Rosario mette sul tabellone la seconda meta biancoceleste, Cozzi non converte, 33-10.

Al 52’ Leo Sarto calcia per se stesso, recupera l’ovale scippandolo all’ex Riccardo Loro, e schiaccia in meta. Van Reenen da posizione angolata è preciso, 40-10.

Al 61’, i bersaglieri trovano un nuova marcatura con Cadorini, che dopo una touche sui cinque metri dei bianco celesti, va di prepotenza oltre la linea. Van Reenen, da posizione non semplice, non centra i pali, 45-10. Al 66’ seconda meta personale di Cadorini: touche sui cinque metri avversari e dopo una buona prova del pack rodigino è il tallonatore rossoblù ad andare ad aggiungere cinque punti al tabellone. Van Reenen non trasforma, 50-10.

Al 73’ bella azione della Lazio, la FemiCz si fa sorprendere, Cristofaro appena entrato segna in mezzo ai pali, Cozzi trasforma, 50-17. Il match termina con un ulteriore marcatura dei rossoblù che vanno in meta di pick and go con Da Re, Van Reenen trasforma e fissa il risultato finale sul 57 a 17.

Da segnalare un incidente di gioco per Sironi, la terza linea è stata portata in Ospedale per accertamenti per un colpo al collo, ed un malore in tribuna Quaglio, un colpo di calore. I sanitari hanno preferito accompagnare il tifoso in Pronto Soccorso per le opportune verifiche.

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 2 ottobre 2021

Peroni TOP10, II giornata

FEMI-CZ Rovigo v Lazio Rugby 1927 57-17 (33-5)

Marcatori: p.t. 3’ m. Diederich tr. Van Reenen (7-0), 13’ m. Van Reenen tr. Van Reenen (14-0), 17’ m. Ferro (19-0), 20’ m. Diederich tr. Van Reenen (26-0), 27’ m. Santarelli (26-5), 32’ m. Chillon tr. Van Reenen (33-5); s.t. 41’ m. Rosario (33-10), 52’ m. Sarto tr. Van Reenen (40-10), 61’ m. Cadorini (45-10), 67’ m. Cadorini (50-10), 73’ m. Cristofaro tr. Cozzi (50-17), 80’ m. Da Re tr. Van Reenen (57-17)

FEMI-CZ Rovigo: Da Re; Sarto (19’ Borin- 26’ Sarto), Lertora, Diederich Ferrario (51’ Moscardi), Ciofani (73’ Borin); Van Reenen, Chillon (59’ Visentin); Ruggeri, Lubian (52’ Cosi), Sironi (53’ Andreoli);Ferro (cap.), Piantella; Brandolini (63’ Pomaro), Momberg (51’ Cadorini), Leccioli (67’ Rossi).

all. Coetzee

Rugby Lazio 1927: Cozzi; Santarelli, Coronel (14’ Donato D), Vella; Pancini (70’ Bonavolontà), Montemauri, Loro (cap)(72’ Cristofaro); Parlatore (16’ Paparone- 57’ Donato J.); Marucchini, Ercolani; Cacciagrano (50’ Margin), Ferreira (67’ De Lorenzi); Careri (59’ Paparone), Rosario, Leiger (72’ Criach)

all.De Angelis

Arb. Matteo Franco (Pordenone)

AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Alberto Favaro (Venezia)

Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

Cartellini: 16’ giallo a Careri (Lazio Rugby 1927), 75’ giallo a Cristofaro (Lazio Rugby 1927)

Calciatori: Van Reenen (FEMI-CZ Rovigo) 6/ 9; Cozzi (Lazio Rugby 1927) 1 /3

Note: Giornata di sole. Partita a porte aperte, circa 1200 spettatori

Punti conquistati in classifica: (FEMI-CZ Rovigo) 5, (Lazio Rugby 1927) 0

Player of the Match: Matteo Ferro (FEMI-CZ Rovigo)



Note: prima del match è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Leonardo Mussini (media manager delle Zebre) e capitan Matteo Ferro ha deposto una mazzo di fiori sul monumento intitolato a Maci Battaglini come ad ogni prima partita di campionato)



Questi i risultati della seconda giornata di campionato:

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby 14-41 (0-5)FEMI-CZ Rovigo v S.S. Lazio Rugby 1927 57-17 (5-0)Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno 29-43 (1-4)Mogliano Rugby 1969 v Rugby Transvecta Calvisano 16-33 (0-5)Sitav Rugby Lyons v Valorugby Emilia 29-33 (1-5)

La classifica

Petrarca Rugby e Valorugby Emilia 10; Rugby Transvecta Calvisano 9; HBS Colorno 6; FEMI-CZ Rovigo 5*; Rugby Viadana 1970 e Fiamme Oro Rugby 2; Sitav Rugby Lyons 1; Mogliano Rugby 1969* e S.S. Lazio Rugby 1927 0

*Una partita in meno



Prossimo turno

Calvisano - FemiCz Rovigo

Lazio - Viadana

Petrarca Padova - Valorugby

Sitav Piacenza - Fiamme Oro

Colorno - Mogliano