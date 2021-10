L’ordine di Coetzee era di mettere subito le cose in chiaro. Fatto

ROVIGO - Dalla cabina adiacente alla sala stampa, dove segue il match con il tecnico della mischia, Davide Giazzon, Allister Coetzee nella ripresa si è arrabbiato, non solo, ha anche applaudito la meta delle Lazio. Ha gradito la prestazione dei Bersaglieri, si è detto soddisfatto, ma in difesa e nell’atteggiamento, a partita virtualmente chiusa, la FemiCz deve ancora migliorare.



Era la prima partita di campionato, con il bonus raggiunto in 20’ minuti di gioco un rilassamento ci può stare, ma ciò che chiede l’ex tecnico degli Springboks è chiaro “Due mete subite sono accettabili, tre no”. Lo dice sorridendo, con 57 punti sul tabellone lo può fare. “Sono contento perchè abbiamo vinto in casa davanti al nostro pubblico, abbiamo avuto delle opportunità e non le abbiamo sfruttate, per questo non ero del tutto soddisfatto”.

“Il nostro piano era di chiudere la partita subito nei primi 20 minuti, e lo abbiamo fatto, senza lasciare aggrappato al match gli avversari. Dobbiamo tenere conto che abbiamo giocato due partite in meno rispetto agli altri, e non siamo al top, nella ripresa abbiamo perso un po’ di ritmo perché non abbiamo il fitness giusto”. Alcuni giocatori avevano dei crampi già dal 55’, chiaramente non aver giocato a Mogliano la settimana scorsa, il caldo, e la mancanza di ritmo partita, non hanno agevolato.

Il patron Zambelli era raggiante dopo il match, soprattutto per la prestazione di Van Reenen “Sono contento di come hanno giocato Leccioli - ha evidenziato Allister Coetzee - il suo work rate è impressionante, Ferro, nominato Player of the Match, Sarto e anche della prestazione di Ferrario. Sono contento anche di Van Reenen, ma so che può solo che migliorare. Sono felice che ragazzi giovani come Piantella (notevole la sua prestazione), Andreoli e Da Re, abbiano esordito qui al Battaglini, la pressione per loro era molta ma hanno fatto bene. Ora lavoriamo in vista della prossima settimana, dove giocheremo a Calvisano.”

Appunto, a Calvisano tre mete concesse significa sconfitta certa, ma questo Ferro e compagni lo sanno già.

“Adesso abbiamo una battaglia a Calvisano” capitan Matteo Ferro è già proiettato al prossimo turno, per lui una prestazione di grande spessore. Venerdì il Petrarca ha vinto nettamente a Viadana, come l’anno scorso è partita a razzo “Si sono mossi bene sul mercato - commenta Ferro - stanno lavorando da 4 anni con lo stesso allenatore, sarà una delle squadre da battere, come lo scorso anno, noi lavoriamo per arrivare fino in fondo”.

“Oggi è andata bene, a parte i primi 10 minuti del secondo tempo, una prestazione positiva, il pubblico si è divertito, noi pure realizzando delle belle mete. Siamo ad inizio stagione, è giusto analizzare gli aspetti negativi per migliorare, e non i 57 punti realizzati”.

"Anche oggi in campo abbiamo visto luci ed ombre, nel momento in cui riuscivamo a mantenere il possesso abbiamo messo in difficoltà il Rovigo, quando abbiamo concesso loro palloni e spazio ci hanno messo spesso in difficoltà - ha dichiarato coach Alfredo De Angelis tecnico della Lazio - Abbiamo ancora molto da lavorare, nonostante le mete che costruiamo siamo ancora indietro, soprattutto in considerazione degli altri risultati e delle prestazioni delle altre squadre".

Giorgio Achilli