3 aziende “centenarie” ammesse nel Registro Imprese Storiche

ROVIGO - Aziende nate più di cento anni fa, imprese di famiglia che si tramandano dalla quinta generazione, dipendenti e professionisti che svolgono o hanno svolto con dedizione il proprio lavoro, donne imprenditrici che portano avanti mestieri della tradizione o che anticipano il futuro e realtà imprenditoriali attente all’ambiente e ai cambiamenti sociali. Queste le storie dei 16 lavoratori e imprenditori del Polesine premiati oggi dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo durante la cerimonia di “Premiazione del Lavoro, del Progresso economico e dell’Innovazione”, per aver contribuito con la loro passione, ingegno e intraprendenza alla crescita del tessuto economico del territorio.

Dopo lo stop forzato nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria che ha fatto slittare di oltre un anno la consegna dei riconoscimenti del bando indetto nel biennio 2018-2019, i partecipanti hanno ricevuto questa mattina nel Salone del Grano della sede di Palazzo Garibaldi le onorificenze dopo i saluti istituzionali del presidente della CCIAA di Venezia Rovigo, Massimo Zanon, del vicepresidente Gian Michele Gambato, il viceprefetto Vicario di Rovigo Rosa Correale e dell’Assessore al territorio Regione del Veneto Cristiano Corazzari, durante una cerimonia organizzata nel pieno rispetto delle regole anti Covid-19.

“Volevamo incontrare le imprese di persona e dare loro il riconoscimento che meritano, per questo abbiamo aspettato di poterlo fare in piena sicurezza - ha commentato Massimo Zanon - Dopo mesi di distanziamento sociale, chiusure delle attività e incertezze vedere di persona alcune tra le categorie più danneggiate dalla pandemia, è un segnale della voglia di ripartenza e della capacità di resilienza del nostro tessuto imprenditoriale. Le imprese storiche, con più di 100 anni di attività, che abbiamo premiato oggi sono l’esempio lampante di questa capacità: hanno attraversato due guerre mondiali, ma sono riuscite con intelligenza e spirito di abnegazione ad andare avanti, reinventarsi e contribuire alla ripresa economica e sociale del Paese. La stessa ripresa che ci auguriamo ci porti fuori dalla pandemia”.

Sono 3 le nuove imprese “centenarie” ammesse nel Registro delle Imprese Storiche Italiane di Unioncamere: Fornace Fonti SRL, la più antica fornace ancora attiva nel Polesine risalente al XIX secolo, G.B. Giacomelli - Ottica e Coltelleria storica attività commerciale con un ricco assortimento di articoli d'ottica e di coltelleria presente a Adria dal 1858, Grandi Molini Italiani SpA fondata nel 1886 da Antonio

Costato oggi si configura come il primo gruppo molitorio italiano e tra i principali in Europa, con 5 molini attivi, 14 poli logistico - distributivi e una rete diffusa di grossisti.

La Giunta della Camera di Commercio ha, inoltre, assegnato 2 premi speciali a realtà aziendali, considerate “punte di eccellenza” dell’attuale realtà socio economica locale: Longato Srl startup innovativa specializzata nella progettazione meccanica per riduttori di velocità, fondata nel 2015 da Riccardo Longato che dopo il fallimento della società nella quale era impiegato si rimette in gioco con la voglia di crescere professionalmente, fino all’invenzione di due brevetti che lo portano a collaborare con grosse aziende nell'ideazione e produzione di riduttori ed ingranaggi, ma anche con enti di ricerca tra i quali l’Università degli Studi di Padova. La seconda azienda vincitrice del premio speciale è la società agricola Il profumo della Freschezza di Lusia fondata dai fratelli Maggiolo che dopo avere ereditato alla morte della mamma 2 ettari di terreno e un buono del tesoro, decidono di investirlo nella realizzazione di un orto didattico che oggi ospita anche una scuola di cucina e un agriturismo vegano.

Infine 7 i premi consegnati ai lavoratori dipendenti in pensione che si sono distinti per merito all’interno dell’azienda dove hanno prestato servizio per almeno dieci anni consecutivi, agli imprenditori con almeno trentacinque anni di servizio e agli eredi e continuatori dell’attività di famiglia, 4 le imprese premiate per l’innovazione e l’iniziativa imprenditoriale.