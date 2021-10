La Fiessese di bomber Carrieri espugna il Gabrielli

ROVIGO - Non sono bastati 45 minuti di vero assedio. La squadra di mister Pizzo produce occasione da gol, ma sotto porta il Rovigo fa fatica a realizzare in campionato. Dopo la vittoria di Coppa Veneto proprio contro la Fiessese di qualche giorno fa, la compagine di mister Saterri, al Gabrielli con una panchina cortissima, ottiene tre punti pesantissimi.

Al Rovigo non gira niente in questo momento, nella ripresa abbiamo perso il conto delle occasioni sprecate, almeno due per Galassi piuttosto nitide (con un bel tentativo in rovesciata), poi in altre Forlani ci ha messo una pezza arginando i tiri da fuori dei biancazzurri.

Pronti via è la Fiessese a passare in vantaggio domenica 3 ottobre, la firma è di bomber Carrieri all’8’. Al 10’ il Rovigo calcio pareggia su calcio di rigore, Zaghi dal dischetto non fallisce. Il pasticcio arriva alla fine del primo tempo, in pieno recupero punizione di Zerbinati che colpisce la traversa, Carrieri da bomber di razza si trova al posto giusto, al momento giusto, e insacca di testa, 1-2.

Nella ripresa c’è solo il Rovigo in campo, Pizzo prova con le sostituzioni a cambiare l’inerzia della partita, ma in questo periodo all’attacco biancazzurro manca qualcosa, e non è solo la fortuna.

Nel girone E prima vittoria Crespino Guarda Veneta sul Colli Euganei 2-1, sconfitta esterna dell’Union Vis Lendinara 2-0 in casa dell’ Euganea Rovolon Cerrvarese, e del Granzette 3-2 a Montagnana.

ROVIGO CALCIO - FIESSESE 1-2

RETI: 8’ 1t Carrieri (F), 10’ 1t Zaghi (R) su rigore, 46’ 1t Carrieri (F)

Rovigo: Grillanda, Masiero (1’ st Lovisari), Zamberlan, Trovo (39’ st Iacovino), Camalori (c), Turra, Ochoa (22’ st Bisan), Nani (8’ st Magon), Galassi, Zaghi, Pariali (18’ st De Simone)

A disp: Schiorlin, Afindy, Braghin, Oladele,

All. Pizzo

Fiessese: Forlani, Fornasiero, Rizzi, Zerbinati, Antico, Crema, Giannone, Capuzzo, Carrieri (24’ st Masiero), Viola, Buoso (12’ st Bovolenta)

A disp: Bersan, Rossatti,

All. Saterri

Ammoniti: Camalori (R), Masiero (R), Magon (R), Galassi (R), Rizzi (F), Bovolenta (F)

Arbitro: Kaja Ignis (Este)

Prima categoria Girone E

Risultati

3. giornata - 3 ottobre 2021 - ore 15 e 30

Crespino Guarda Veneta - Colli Euganei 2-1

Euganea Rovolon Cerrvarese . Union Vis Lendinara 2-0

Montagnana - Granzette 3-2

Ospedaletto Euganeo Calcio - Aqs Borgo Veneto 1-0

Rovigo calcio - Fiessese 1-2

Solesinese - La Rocca Monselice 2-2

Villa Estense 2003 - Bevilacqua Calcio 0-4

Classifica: Bevilacqua Calcio 9, Euganea Rovolon Cervarese 7, La Rocca Monselcie 5, Union Vis Lendinara 4, Granzette 4, Colli Euganei 4, Solesinese* 4, Montagana 4, Fiessese** 3, Ospedaletto Euganeo* 3, Crespino Guarda Veneta 3, Rovigo Calcio 2, Villa Estense 0, Aqs Borgo Veneto 0

*una partita in meno

** due partite in meno

Prossimo turno

4. giornata - 10 ottobre 2021

Aqs Borgo Veneto - Crespino Guarda Veneta

Crespino Guarda Veneta - Euganea Rovolon Cerrvarese

Colli Euganei - Villa Estense 2003

Fiessese - Montagnana

Granzette - Union Vis Lendinara

La Rocca Monselice - Rovigo Calcio

Solesinese - Ospedaletto Euganeo Calcio