ROVIGO - Successo organizzativo per il Gruppo Canoe Polesine che domenica 3 ottobre 2021 dalle ore 10 e sino al tramonto, presso la banchina di Interporto di Rovigo, ha organizzato la festa di fine estate in canoa, con annessa grigliata e mercatino dei ragazzi che ha visto una grandissima partecipazione di soci, sostenitori e aspiranti canoisti.

Complice anche il bel tempo della giornata, è stato un momento sereno e piacevole per trascorrere una giornata all’aria aperta per ricordare la scia dei successi dell’Associazione sui campi di gara nel corso della stagione 2021 che ormai volge al termine ma anche per promuovere il nostro sport tra curiosi e simpatizzanti e per ricaricare le energie e l’entusiasmo che sono necessari per ripartire e affrontare al meglio la preparazione invernale che precederà la prossima stagione agonistica 2022.

Nel corso della giornata è stato sottolineato l’incredibile impegno dei tanti che in maniera del tutto volontaria, hanno messo a disposizione le loro professionalità a disposizione dell’Associazione per offrire servizi sempre più qualificati e rispondere al meglio alle esigenze dei ragazzi che svolgono l’attività. Un sincero ringraziamento è stato quindi attribuito ai numerosi volontari dell’Associazione ma in particolare, sono state omaggiate tre persone “speciali” che, nel corso della stagione 2021, hanno dato un contributo significativo e straordinario alle attività, mettendo a disposizione in maniera strutturata e continuativa il proprio tempo e la propria professionalità.

Così l’Associazione ha conferito un riconoscimento speciale a Michele Martarello per il suo impegno come allenatore nel promuovere la canoa tra i più giovani, a Mariangela Benà per la sua attività di allenatrice con le categorie dei giovanissimi e a Estela del Carmen Giroldo che si è dimostrata un sostegno ed un riferimento insostituibile per tutti i ragazzi che frequentano la nostra Associazione sia durante gli allenamenti che durante le trasferte.

Con il mese di ottobre per i giovani polesani, riparte la preparazione multidisciplinare a fianco della canoa con corsa, nuoto e ginnastica nonostante la stagione 2021, non sia ancora del tutto terminata. In serbo c’è ancora la gara regionale sui 200mt a Bardolino sul lago di Garda la prossima domenica 10 ottobre per la sezione acqua piatta ed un paio di tornei di canoa polo: il primo a Ferrara il 17 ottobre ed il secondo proprio a Rovigo, presso il polo natatorio Baldetti, con l’organizzazione della nostra Associazione il prossimo 24 ottobre con il Campionato Regionale Veneto torneo Memorial Guido Bruno Boldrin.

Grazie alla professionalità di un socio dell’associazione, la giornata è stata immortalata anche con l’ausilio di un drone che ha catturato delle spettacolari immagini che evidenziano la straordinaria bellezza del nostro territorio la regolarità degli spazi aperti tra fiume e campagna circostante ed il fascino delle canoe che scivolano leggere sulla superficie dell’acqua delimitata dalle lussureggianti rive del Canalbianco di Rovigo. Il video è stato caricato su youtube ed è quindi fruibile cliccando sul link. Gruppo Canoe Polesine