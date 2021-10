Il campionato del Granzette su Sky

ROVIGO - Si scaldano i motori per il campionato di Serie a di calcio a 5 femminile, e per la società del presidente Alfredo Verza sono tante le novità. Dal 10 ottobre la Serie A New Energy fa il suo esordio su Sky Sport. Alle 18.15 la diretta di Italservice Pesaro-Napoli Futsal, prima gara in palinsesto. Lunedì 11, invece, la differita di Pescara Femminile-Bitonto, partita che si giocherà domenica alle 12.30. Di seguito il programma ufficiale per il mese di ottobre.

Per vedere il Granzette su Sky bisognerà attendere il 7 novembre contro il Kick off alle 15, il secondo match è in programmazione domenica 28 novembre contro Sassari alle 12 e 30, entrambi si disputeranno a Salsomaggiore Terme (Pr).

L’estate si è ormai portate via l’adrenalina e la gioia incontenibile per la meritata permanenza in Serie A conquistata nell’ultimo campionato. Un’estate che è servita anche per fare il punto della situazione e preparare al meglio la nuova stagione con alcuni inserimenti strategici nell’organigramma tecnico e dirigenziale. Gli addetti ai lavori sono molto fiduciosi e si sussurra di una squadra quadrata e motivata che vuole regalare soddisfazioni ai propri numerosi sostenitori. E da domenica 10 ottobre si inizierà a fare sul serio; è proprio questa la data di avvio del Campionato di Serie A di Calcio a 5 femminile, annata sportiva 2021/2022.

Le ragazze neroarancio scenderanno nel campo amico di via Mozart, quartiere di San Pio X a Rovigo, contro la neopromossa formazione abruzzese del Tiki Taka Planet Francavilla inaugurando una stagione agonistica che, viste le contendenti, non mancherà di riservare forti emozioni ai tifosi polesani. In un torneo che si presenta estremamente impegnativo ma anche affascinante, con nomi di alta qualità, dal Pescara al Falconara (prima e seconda nella precedente stagione), dalle pugliesi del Bisceglie, del Bitonto e del Taranto al Sassari, dalle sempre solide Lazio e Milano fino alle neopromosse compagini venete dei Verona e Padova, ci sarà bisogno, come confida il presidente Alfredo Verza, del sostegno e della spinta di un pubblico appassionato.

La società ricorda che restano ancora pochi abbonamenti a disposizione; le tessere si possono acquistare direttamente presso l’impianto sportivo di San Pio X o con una prenotazione telefonica al 349 6349967.



Calcio a 5 femminile Serie A

1 giornata

Domenica 10 ottobre 2021

Athena Sassari - Audace Verona

Bisceglie Femminile - Kick Off

Città di Falconara - Padova

Futsal Pescara Femminile - Bitonto

Granzette - TikiTaka Francavilla

Italcave Real Statte - Lazio