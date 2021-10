OCCHIOBELLO (Rovigo) - Per Botteghe in piazza, evento che si terrà da venerdì 8 a domenica 10 ottobre in piazza Maggiore, saranno sedici gli espositori e una decina i punti di street food. L’inaugurazione è fissata per venerdì 8 ottobre alle 18 alla presenza del sindaco Sondra Coizzi, della manager del Distretto Eridania Lorenza Minzoni e di autorità locali, la manifestazione proseguirà sabato 9 dalle 10 alle 23, così anche domenica 10 ottobre dalle 10 alle 23.

Gli espositori presenti: L'Albero delle Meraviglie, Pianeta Verde di Bottoni Elena, Sanitaria Salute e Bellezza Ortopedia, Città del Caffè Srl, Vanna Scarpe e Borse, Parafarmacia L'angolo della Salute, EMipiace dalla natura per la natura S.R.L.S, Di Tutti I Colori Società Cooperativa Sociale, Floricoltura Marangoni, Patrizia Campanella FitLine, Giesse Scampoli – Giuseppe Snc, Eredi Fantoni Adriano Srl, Palestra Enjoy SSD a r.l, Palestra Curves – Rubla SSD a r.l.s, Vespa Club Occhiobello, Loredana Maganuco.

Durante i tre giorni di Botteghe in piazza, sarà distribuita una shopping card che darà diritto a uno sconto dall’8 ottobre al 14 novembre in ventidue esercizi del territorio che hanno aderito all’iniziativa: L'Albero delle Meraviglie, Pianeta Verde di Bottoni Elena, Sanitaria Salute e Bellezza Ortopedia, Frigio Caffè di Frigeri Paolo, Davì Rina Abbigliamento, Parafarmacia L'angolo della Salute, EMipiace dalla natura per la natura S.R.L.S, Di Tutti I Colori Società Cooperativa Sociale, Floricoltura Marangoni, Città del Caffè Srl, Lucia Gioie e Gioielli, Eredi Fantoni Adriano Srl, Solera Boutique – Lorestyle Srl, Dainese Pro Shop – Errevi Srl, La Fioreria Ikebana - Patrizia Bigolotti, La Bomboniera di Sinigaglia, Informatica Service Sas, Tabaccheria Malavasi, TMP Bike Innovation, Panificio Fratelli Margutti, L'Ottico, Murano Luce di Ghirelli Sergio, Ferramenta Ghedini di Ghedini Ottorino & C. Snc.

Cento piante verranno consegnate gratuitamente nell’ambito della campagna Ridiamo il sorriso alla pianura padana. Diciassette cittadini hanno prenotato le specie arboree che saranno consegnate dalla consigliera Laura Bella venerdì 8 ottobre dalle 18 alle 23 e sabato 9 ottobre dalle 10 alle 15, durante Botteghe in piazza, in piazza Maggiore a santa Maria Maddalena.

I cittadini che hanno prenotato le piante messe a disposizione da Veneto agricoltura, riceveranno una comunicazione via mail dalla consigliera Laura Bella con informazioni relative alla consegna (è consigliabile controllare anche la cartella spam).