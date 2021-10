L’under 15 del rugby Frassinelle ha aperto la stagione

FRASSINELLE (Rovigo) - Sabato 2 Ottobre, presso gli impianti di via Matteotti è scesa in campo l’Under 15 del Rugby Frassinelle inaugurando così la stagione sportiva 2021/22 della società gialloblù.

I galletti hanno disputato una gara amichevole con i pari età della Monti Rovigo. Punteggio finale che ha sorriso agli ospiti ma con entrambe le squadre che hanno dominato un tempo ciascuno. Ma il vero vincitore della giornata sportiva sono stati la voglia di giocare e di divertirsi da parte di tutti i ragazzi scesi in campo, con entrambe le formazioni capaci di esprimere un gioco piacevole, veloce e fatto di costanti aperture e ricerche degli spazi.

Dopo un anno e mezzo nel quale gli allenamenti sono stati condizionati dal Covid e dove si è potuto disputare qualche partita soltanto a maggio e giugno scorsi le squadre sono riusciti a richiamare e fare divertire i diversi spettatori accorsi al campo in un caldo e bel pomeriggio di una coda estiva che non sembra terminare mai.

Atleti sorridenti a fine partita, al pari dei loro allenatori, i quali hanno apprezzato l’impegno e il sano agonismo visto in campo da parte di tutti i ragazzi scesi in campo.

Sabato prossimo, 9 Ottobre, alle ore 17.00, inizia la stagione ufficiale organizzata dal Comitato Regionale Veneto e vedrà nuovamente affrontarsi le due formazioni ma a campi invertiti e quindi a Rovigo.

Anche il minirugby inizierà la propria stagione sportiva, dopo l’ultima partita disputata ancora a Febbraio 2020. Le Under 7, 9 e 11 scenderanno in campo a Mira per confrontarsi con i padroni di casa del Rugby Riviera e la Monti Rugby Rovigo, mentre l’Under 13 sarà impegnata a Monselice e si confronterà oltre che con i padroni di casa del Rugby Monselice anche con la Monti Rugby Rovigo.