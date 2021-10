Ben cinque le medaglie conquistate con il pass per le fasi nazionali

GALLIO (VI) – Domenica 3 ottobre si sono svolte le Selezioni Regionali Venete per il Campionato Italiano di Karate specialità kumite (combattimento sportivo) organizzate dalla Fijlkam.

E’ stata una ripresa col botto quella messa in campo dagli atleti di Arte Del Movimento, la scuola di karate che ha sede a Rovigo e a Fratta Polesine. Alla manifestazione c’erano in palio i titoli regionali nelle categorie individuali maschili e femminili degli atleti appartenenti alle fasce giovanili Esordienti (12-13 anni), Cadetti (14-15 anni). Nonostante il lungo periodo di lontananza dai tatami di gara gli atleti hanno espresso un ottimo stato di forma e voglia di confrontarsi con agonisti provenienti da tutto il Veneto.

Ben cinque le medaglie conquistate: oro di Alessia Di Palmo cat. Esordienti -45 kg; argento di Angelica Segantin cat. Esordienti -40kg; argento di Giada Giuriolo cat. Cadetti -47kg; bronzo di Anna Libanore cat. Cadetti -47kg; bronzo di Viola Pertoldi cat. Cadetti -54kg.

Buona prova anche per Jacopo Sandano che si ferma al quinto posto nella cat. cadetti -57kg.

Alessia, Angelica, Giada, Anna e Viola si sono qualificate per la fasi nazionali che si svolgeranno ad Ostia Lido in data 31 ottobre per la categoria esordienti ed in data 7 novembre per la categoria cadetti.

Nella classifica finale la società di Rovigo si è classificata undicesima sulle ventotto società venete presenti.

Una grande soddisfazione per i tecnici Marco e Diego Bregantin, "il giusto premio per l'impegno e la costanza che i nostri atleti hanno profuso in ogni allenamento ".