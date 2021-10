Un solo cambio tra i rossoblù per il match di Calvisano

ROVIGO - ”In questi incontri la concentrazione e la voglia di combattere fanno sempre aggio rispetto al mero fattore tecnico, e per noi sarà un'altra tappa importante verso la definizione della nostra fisionomia di squadra. Il nostro gioco non potrà ancora essere spumeggiante, ma mi aspetto un altro passo in avanti verso l'obiettivo della solidità difensiva”.

Sono le parole di coach Gianluca Guidi alla vigilia della sfida tra Calvisano e FemiCz Rovigo, e sono una sorta di sveglia per i suoi giocatori, ed un avvertimento chiaro per i rossoblù. E’ la terza giornata di regular season, ma al San Michele sarà un match ruvido ed intenso, come sempre tra due squadre che nell’ultimo decennio hanno sempre primeggiato in campionato.

Uno scontro diretto importante, soprattutto in considerazione del fatto che, più o meno alla stessa ora, Petrarca e Valorugby, attualmente in testa a punteggio pieno, si giocano il primato. Una terza giornata che ricalca le ultime due semifinali scudetto, e a Rovigo, Calvisano, e soprattutto a Padova, sanno tutti come è andata.

Altro campionato, altra storia. Sabato 9 ottobre, con diretta su Raisport dalle 15 e 35, il Calvisano dovrà rinunciare a Hugo, Garrido-Panceyra e Mazza infortunati, la FemiCz a Sironi, Greeff e Swanepoel fermi ai box per problemi vari.

Tutti in campo gli ex rossoblù Mastandrea, Ortis, D'Amico e Brugnara.

“Nella formazione abbiamo fatto un cambio rispetto alla scorsa settimana per un infortunio; Stefano Sironi ovviamente non è disponibile per la partita. Abbiamo spostato Piantella a flanker; può giocare anche in questo ruolo molto simile al suo. Abbiamo portato Steolo in panchina, che ha recuperato bene dal suo infortunio. Abbiamo dato continuità alla squadra. Sappiamo che contro Calvisano sarà una partita difficile, giocano in casa e sappiamo che sono una squadra forte, con dei buoni ball carrier; dobbiamo giocare nel miglior modo delle nostre abilità. In settimana la preparazione è andata bene, non vediamo l’ora di scendere in campo con Calvisano.”

La partita sarà trasmessa in diretta su RaiSport; il fischio d’inizio è affidato al signor Manuel Bottino (Roma), coadiuvato dai giudici di linea Gabriel Chirnoaga (Roma) e Elia Rizzo (Ferrara). Il quarto uomo sarà Lorenzo Imbriaco (Bologna).



Calvisano, Stadio San Michele – sabato 9 ottobre 2021 ore 15.45

Peroni TOP10, III giornata

Calvisano: Peruzzo; Mastandrea, Bronzini, Brighetti, Susio; Van Zyl, Albanese-Ginammi; Vunisa, Bernasconi, Lewis; Ortis, Van Vuren; D'Amico, Morelli, Brugnara.

A disposizione: Marinello, Barducci, Leso, Zanetti, Izekor, Grenon, Regonaschi, Consoli.

All. Guidi

FemiCz Rovigo: Da Re; Ciofani, Lertora, Diederich Ferrario, Sarto; Van Reenen, Chillon; Ruggeri, Lubian, Piantella; Andreoli, Ferro (cap.), Brandolini, Momberg, Leccioli.

A disposizione: Cadorini, Rossi, Pomaro, Steolo, Cosi, Visentin, Moscardi, Bacchetti.

All. Coetzee

arbitro: Manuel Bottino



Peroni TOP10 – III giornata – 09.10.11 – ore 15

HBS Colorno v Mogliano Rugby 1969

Ore 15.30

Sitav Rugby Lyons v Fiamme Oro Rugby

Ore 15.45

Rugby Transvecta Calvisano v FEMI-CZ Rovigo (diretta Raisport)

Ore 16

Petrarca Rugby v Valorugby Emilia

S.S. Lazio Rugby 1927 v Rugby Viadana 1970

La classifica

Petrarca Rugby e Valorugby Emilia 10; Rugby Transvecta Calvisano 9; HBS Colorno 6; FEMI-CZ Rovigo 5*; Rugby Viadana 1970 e Fiamme Oro Rugby 2; Sitav Rugby Lyons 1; Mogliano Rugby 1969* e S.S. Lazio Rugby 1927 0

*Una partita in meno