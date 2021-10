Sull’uso dei soldi di Eridania Distretto si infiamma la polemica

OCCHIOBELLO (Rovigo) - ”Non voglio giudicare come negli anni scorsi siano stati utilizzati i soldi di Eridania Distretto, ma adesso con noi le cose si fanno bene, seriamente, senza sprechi e in maniera davvero utile per commercianti e cittadini”. Sono le parole del sindaco di Occhiobello, Sondra Coizzi, a margine della presentazione dell’evento in programma nel fine settimana (LEGGI ARTICOLO).

Parole che non sono passate inosservate “Le dichiarazioni rese dal sindaco in merito allo sviluppo passato del Progetto Eridana Distretto ci creano non poche perplessità. Sono decisamente di cattivo gusto.

Dobbiamo far chiarezza e se vogliamo proclamare la trasparenza e la sincerità verso i cittadini dobbiamo realmente dire le cose come stanno”, comincia così l’intervento di Irene Bononi e Davide Valentini.

“In passato il progetto, presentato in una fase “sperimentale”, quindi con grandi possibilità di migliorarsi nel tempo, e senza una strada tracciata, si era basato su interventi strutturali come i punti luce e interventi di videosorveglianza, oltre ad attività di formazione rivolte ai commercianti e molti altri aspetti di marketing territoriale e di sviluppo per il nostro territorio il più delle volte gratuiti. La volontà era quella di lasciare qualcosa di migliore al nostro territorio, che forse il signor sindaco si è scordata. Può sempre rileggersi la relazione conclusiva.

La Regione Veneto che da sempre co-finanzia il progetto, ha approvato l’intera rendicontazione presentata dal Comune di Occhiobello e Stienta a suo tempo, senza porre alcun dubbio sulla chiarezza e trasparenza dell’operato anzi, riconoscendo il buon lavoro che comunque è sempre stato sviluppato con un approccio di avvio e di sperimentazione ma credendoci fortemente. Questo il sindaco non può negarlo”.

“Aggiungiamo che il tutto è sempre stato monitorato e condiviso con associazioni di categoria - sottolineano - Irene Bononi e Davide Valentini - che erano partner attivi alla progettualità, come Confcommercio e Federdistribuzione.

Oltre a mettere in dubbio il nostro operato, con le sue affermazioni, pone un velo di scorrettezza anche in chi, ha sorvegliato e condiviso il tutto.

Noi ci abbiamo creduto, spesso sentendo affermazioni esterne discordanti, ma oggi possiamo dire che avevamo ragione. Se oggi chi governa il comune di Occhiobello può vantare di un Distretto del Commercio accreditato a livello Regionale, cosa che non tutti sono stati in grado di ottenere, e può utilizzare questo per progettualità ulteriori sul territorio, è perché in passato qualcuno ha creato tale opportunità.

Invece, di puntare sempre il dito contro chi ha fatto prima di lei, e che le ha lasciato in eredità ottime progettualità, dovrebbe avere il buon gusto di programmare per il futuro e pensare al suo operato”.