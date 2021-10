Adria: Giacomelli e Baby Toys premiati dalla camera di commercio per l'innovazione e la loro storia

ADRIA (Rovigo) - “E’ stato un orgoglio essere al fianco della Giacomelli e della Baby Toys, quando hanno ricevuto il “premio del lavoro, del progresso economico e dell’innovazione” dalla camera di commercio. I due imprenditori sono stati premiati per aver dimostrato, in tanti anni di attività, la capacità di stare al passo con i tempi, innovandosi e specializzandosi, per soddisfare le richieste della clientela.. Le parole del Vice Sindaco Wilma ModaA premiare gli imprenditori adriesi nel salone del grano della sede di Palazzo Garibaldi a Rovigo,il vice presidente Gian Michele Gambato,affiancati dal vice prefetto vicario Rosa Correale,dall’assessore del Veneto Cristiano Corazzari, dal sindaco di Adria Omar Barbierato e dal Vice Sindaco Wilma Moda.Tutto ebbe inizio con i sigg. Gian Maria e Giacomo Giacomelli, quando nel lontano 1858 , da Calalzo di Cadore si stabilirono ad Adria, aprendo un negozietto con laboratorio nella via,.Iniziarono con una bottega d’artigianato dove si lavoravano gli oggetti più disparati: dai coltelli alle forbici, ai pettini, alle tabacchiere, ai clarini. Furono anni di duri sacrifici. Il Giacomelli, per soddisfare le richieste dei clienti chiesero un prestito che estinsero con i guadagni delle vendite. Da allora, tale guadagno viene impiegato ad aumentare il capitale merce.tutti gli arrotini Calaltini cominciarono a vendere occhiali. Questo perché, sostituendo la mola per l’acciaio con una per la lavorazione del vetro, avevano la possibilità di creare il “bisello” (lo spigolo) alle lenti per poterle inserire sulle montature (allora di metallo). Anche la Ditta Giacomelli attorno al ‘900 cominciò a vendere occhiali.Con la fine della guerra e del regime fascista, un nuovo entusiasmo sorse nella gente e tutti, rimboccatesi le maniche, si dedicarono alla ricostruzione dell’Italia. Anche Umberto Giacomelli si diede da fare e riassunti i dipendenti e con l’aiuto delleNel Novembre 1951 il Po ruppe gli argini e tutto il territorio venne invaso dall’acqua. Con lo spopolamento delle campagne e con l’avvento della meccanizzazione dell’agricoltura , la vendita degli attrezzi rurali diminuì molto mentre aumentò la vendita degli occhiali.altri articoli.Nel 2003 la Ditta è passata alla figlia di Giovanni Battista, Cristina Giacomelli, già diplomata Ottica e laureata in Matematica. Onestà, Serietà, Specializzazione, Esperienza, sono il motto della Ditta che ha sempre avuto l’ambizione di fornire articoli di ottima qualità a prezzi convenienti.Vittorio Casellato, ha iniziato la sua attività all’età di 20 anni, prima come rappresentante di giocattoli, poi come ambulante. Iniziò noleggiando un furgone per fare i mercati rionali per vendere giocattoli nel veronese e nel triestino. Dove, in seguito ad una bora venne spazzata via la sua bancarella e perse così i suoi giocattoli. Ma la sua inventiva, gli permise di aprire un’attività, in pianta stabile, nella sua città natale: Adria.Era il 20 dicembre 1970, pochi giorni prima di natale.Nel 1985, la ditta diventò una snc, insieme alla moglie costituì la Baby Toys di Casellato Vittorio e C.. 51anni di attività, decine di migliaia di giocattoli che hanno sostato nel negozio e migliaia di persone incontrate. Dal 1970 ad oggi, sono passate tre generazioni, di professionalità, generosità, educazione,cortesia, bontà e tanti aggiornamenti fatti all’estero per scoprire le novità e i giochi più all’avanguardia per soddisfare le esigenze dei più piccoli.