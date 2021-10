L’Union Vis Lendinara batte il Granzette, prima vittoria del Rovigo

ROVIGO - Con tre gol nella ripresa l’Union Vis Lendinara batte al Gabrielli un volenteroso Granzette. Di Danza, Mazzucco e Dal Compare le reti dei biancorossi, un dominio tecnico già evidente nel primo tempo, la squadra di mister Luca Boldrin ha avuto diverse occasioni già nei primi 45’. Almeno tre quelle più importanti per l’Union Vis con Dervishi, Princi e Dal Compare, il Granzette si è difeso con ordine, provando dalla distanza, ma la supremazia ospite è stata netta, non solo nel risultato.

Prima vittoria del Rovigo calcio, a risolvere il match in casa de La Rocca Monselice è stata la rete di Galassi al 36’. Un sospiro di sollievo per la squadra di mister Pizzo che domenica prossima, in casa, contro il fanalino di coda Aqs Borgo Veneto, non può fallire l’obiettivo.

Secondo successo per la Fiessese, e deve recuperare ancora un match. Ancora bomber Carrieri, dopo il successo del Gabrielli, mette la firma sui tre punti della compagine altopolesana.

Il Crespino Guarda Veneta ancora con punti pesanti, i gol di Curciuna e Bolzani consentono alla squadra polesana di tornare con l’intero bottino dal campo del Aqs Borgo Veneto.

GRANZETTE - UNION VIS LENDINARA 0-3

RETI st: Danza (U), Mazzucco (U) e Dal Compare (U)

Granzette: Cavallaro, Martella, Natali, Lollo, Trawally, Sabil (29’ st. Liviero), Colombo (15’ st Baracco), Bacco, Baldon, Duku, Melloni (37’ st. Boccato)

A disp: Targa, Gidoni, Romanini, Moussa, Pellegrini, Turrini

All. Tessarin

Union Vis Lendinara: Antonioli, Ghirello, Vallese, Rubini, Crema, Migliorini, Princi P., Danza (25’ st Princi M.), Dervishi (32’ st Capato), Dal Compare (40’ st Fiocco), Mazzucco.

A disp: Borile, Gori, Ottoboni, Marcomin, Mostatira, Petrosino

All: Boldrin

Arbitro: Gumenii

Ammoniti: Dervishi

Spettatori: 100

Prima categoria Girone E

Risultati

4. giornata - 10 ottobre 2021

Aqs Borgo Veneto - Crespino Guarda Veneta 0-2

Crespino Guarda Veneta - Euganea Rovolon Cerrvarese 0-1

Colli Euganei - Villa Estense 2003 1-1

Fiessese - Montagnana 1-0

Granzette - Union Vis Lendinara 0-3

La Rocca Monselice - Rovigo Calcio 0-1

Solesinese - Ospedaletto Euganeo Calcio 2-0

Classifica: Solesinese 10, Euganea Rovolon Cervarese 10, Bevilacqua Calcio 9, Union Vis Lendinara 7, Fiessese 6*, Crespino Guarda Veneta 6, Rovigo 5, Colli Euganei 5, La Rocca Monselice 5, Granzette 4, Montagnana 4, Ospedaletto Euganeo* 3, Villa Estense 1, Aqs Borgo Veneto 0

*una partita in meno

Prossimo turno

5. giornata - 17 ottobre 2021

Crespino Guarda Veneta - Fiessese

Euganea Rovolon Cerrvarese - Solesinese

Montagnana - Colli Euganei

Ospedaletto Euganeo Calcio - La Rocca Monselice

Rovigo calcio - Aqs Borgo Veneto

Union Vis Lendinara - Bevilacqua calcio

Villa Estense 2003 - Granzette