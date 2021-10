OCCHIOBELLO (Rovigo) - Anche per il 2021 il comune di Occhiobello ha deciso di partecipare al progetto di VenetoAgricoltura insieme alla regione Veneto chiamato “Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana” con lo scopo di promuovere la piantumazione nei giardini dei privati di alberi autoctoni per contrastare l’ormai diffuso abbattimento degli alberi.

I cittadini che hanno partecipato sono stati 17 per un totale di 121 piante (31 alberi di prima grandezza, 31 alberi di seconda grandezza e 59 arbusti). Nello specifico come albero di prima grandezza è stato consegnato il Cerro (Quercus cerris, famiglia Fagaceae); come albero di seconda grandezza è stato consegnato l’Orniello (Fraxinus ornus, famiglia Oleaceae); come arbusto è stato consegnato il Salice Rosso (Salix purpurea; famiglia Salicaceae).

Insieme alle piante sono state consegnate alcune informazioni sulla cura e il mantenimento delle piante.

Ora un po’ di numeri riportati da VenetoAgricoltura per il 2020: 337 comunI veneti aderenti; 66.161 piantine distribuite gratuitamente; 16.738 alberi di prima grandezza; 20.884 alberi di seconda grandezza; 28.539 arbusti.

www.ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu è il sito internet del progetto.