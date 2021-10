Partono i corsi gratuiti per diventare arbitri e ufficiali di campo di pallacanestro

ROVIGO - La pandemia ha creato gravi danni al settore Arbitri e Ufficiali di Campo di Pallacanestro. L’impossibilità di scendere in campo per più di un anno e mezzo ha prodotto una perdita di più del 30% dei tesserati in Veneto.

E’ fondamentale e prioritario riuscire a recuperare velocemente ufficiali di gara affinché i campionati si possano disputare correttamente.

La Commissione Arbitri Regionale di pallacanestro comunica pertanto che sono aperte le iscrizioni ai corsi per diventare arbitri e ufficiali di campo di Pallacanestro. Dai 13 anni in su, si possono frequentare i corsi gratuiti in tutte le province del veneto e anche on line. Al termine si riceverà la qualifica di arbitro o di ufficiale di campo.

Diventare arbitro o ufficiale di campo è un modo per coltivare la propria passione per la pallacanestro e viverla da dentro il campo. Ci si unisce ad un gruppo di più di 500 persone, solo nel Veneto, con la stessa passione ricevendo anche un compenso per ogni gara diretta.

Per iscriversi è molto semplice, basta collegarsi al sito internet www.diventarbitro.it. Chi desiderasse maggiori informazioni può scrivere a cia@veneto.fip.it o raggiungerci tramite i principali social network (CIA Veneto).