Due milioni e mezzo di euro da Intesa San Paolo e Bierretti di Taglio di Po

TAGLIO DI PO (Rovigo) - L’economia circolare è al centro del progetto di sviluppo della, finanziato da Intesa Sanpaolo con 2,5 milioni di euro. L’operazione rientra nel plafond di 6 miliardi che Intesa Sanpaolo ha destinato alla transizione delle imprese verso il nuovo modello economico che punta a slegare lo sviluppo dallo sfruttamento delle risorse naturali esauribili e a ridisegnare con tal obiettivo il sistema industriale.il completo recupero e riutilizzo dell’acqua d’irrigazione, l’utilizzo di materiale di riporto riciclato, l’installazione di un impianto luci a LED che consentirà un abbattimento di 15.000 ton/anno di CO2 e, infine, il taglio del 57% dell’utilizzo di refrigerante per le unità frigorifere, con una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 240 ton/anno.Intesa Sanpaolo è una delle banche più sostenibili al mondo, inclusa nei principali indici di sostenibilità. Da questo background e dalla forte spinta verso l’innovazione nasce l’impegno verso gli investimenti rispettosi dei criteri ESG (Environmental, Social, Governance) e la circular economy. “Si fa sempre più strada negli operatori del mondo del trasporto e della logistica, la consapevolezzaIl territorio ha avuto un ruolo importantissimo nelle scelte fatte; l’impianto sarebbe stato realizzato all’interno del Parco Regionale del Delta del Po, riserva Mab Unescu. La ricerca del materiale utilizzato per la costruzione, le strutture che dovevano adeguarsi al paesaggio e il rispetto delle emissioni sono stati, assieme alle caratteristiche tecniche, punti importanti che la proprietà ha valutato in maniera approfondita con i progettisti.”“La sostenibilità ambientale e la transizione green sono aspetti imprescindibili per la crescita e la competitività delle imprese che, come Bierreti, credono in un processo produttivo rivolto alla riduzione degli impatti ambientali - sottolinea Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo -. La nostra banca supporta concretamente le iniziative e i progetti green dei propri clienti con prodotti e servizi dedicati come S Loan, che premia il raggiungimento di obiettivi ESG avviato a luglio 2020, i green bond e i finanziamenti a valere sul plafond di 6 miliardi di euro dedicato alla circular economy, stanziato nel 2018. Dall’avvio di queste attività, a livello nazionale, Intesa Sanpaolo ha erogato complessivamente 1,6 miliardi di finanziamenti a supporto degli investimenti delle imprese in sostenibilità e circolarità, di cui oltre 110 milioni per 60 realtà del Triveneto. Particolarmente dinamico il fronte delle energie rinnovabili nel Triveneto, dove negli ultimi 10 anni abbiamo avvallato prestiti per718 milioni di euro.”