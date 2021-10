Per il match con il Colorno la FemiCz perde Leccioli ed Andreoli

ROVIGO - Dopo la consistente prestazione di Calvisano (LEGGI ARTICOLO), che ha visto dominare sul piano tattico e fisico la squadra di Allister Coetzee, c’è da registrare l’aumento dei rossoblù in infermeria. Se per Abner Van Reneen, che nonostante un problema ad un arto inferiore, si è reso protagonista di una maiuscola prova al piede, l’allarme sembra rientrato, discorso diverso per Emanuele Leccioli e Riccardo Andreoli. Il pilone, sempre tra i migliori in campo da oltre un anno, dopo gli accertamenti in pronto soccorso ha una frattura composta dell’osso mascellare, mentre la seconda linea ha una lussazione acromion claveare (lussazione alla spalla, ndr). La FemiCz Rovigo dovrà fare a meno di loro per il match con il Colorno degli ex tecnici rossoblù Umberto Casellato e Pippo Frati, senza dimentica Luciano Rodriguez campione d’Italia nel 2016, e gli ex Jacopo Boscolo, Gabriele Cicchinielli, Davide Pasini. Inutile sottolineare l’importanza del match, i Bersaglieri hanno ancora una partita da recuperare con il Mogliano, e vincere con il bonus consentirebbe di agganciare temporaneamente il Petrarca Padova in vetta. Ma attenzione, il Colorno ha già fatto due brutti scherzi al Calvisano e alle Fiamme Oro, al Battaglini non arriverà da comparsa, ma vorrà fare belle figura.

L’appuntamento è per Venerdì 15 ottobre, alle ore 19:35, per quarta giornata di andata del Campionato Peroni TOP10, ed è possibile acquistare i biglietti online al seguente link https://bit.ly/bigliettiROVvCOL

Questi i prezzi dei biglietti: 30€* tribuna Vip, 12€* tribuna Est, 14€* tribuna Ovest, 5€* biglietto Kids, bambini dai 3 ai 12 anni (*diritto di prevendita escluso)

Al momento dell’acquisto del ticket online, bisognerà scegliere il proprio posto in Tribuna tra quelli rimasti disponibili, non acquistati dagli abbonati; per chi non avesse la possibilità di acquistare il biglietto online, potrà recarsi presso la Segreteria della Rugby Rovigo Delta, in Viale Alfieri 46.

Questi gli orari della Segreteria: mercoledì pomeriggio: dalle ore 16 alle 19.30; giovedì pomeriggio: dalle ore 16 alle 19.30; venerdì orario continuato: dalle ore 9 alle 17.

Attenzione: il giorno della partita i botteghini dello Stadio, in ottemperanza alle leggi in vigore, non saranno aperti, dunque non sarà possibile acquistare i biglietti.

Per accedere allo Stadio sono necessari: Green Pass, Abbonamento / Biglietto e Documento d’Identità

Venerdì i cancelli apriranno alle ore 18.00; la raccomandazione per tutti i tifosi è quella di arrivare in anticipo allo stadio per sottoporsi ai controlli di sicurezza, la cui procedura richiede tempi lunghi in quanto prevede la misurazione della temperatura e il controllo di biglietto, Green Pass e documento di identità.

La classifica:

Petrarca Rugby 14, Valorugby Emilia 11; HBS Colorno 10; FEMI-CZ Rovigo* e Rugby Transvecta Calvisano 9; Fiamme Oro Rugby 7; Rugby Viadana 1970 6; Mogliano Rugby 1969* 2; Sitav Rugby Lyons e S.S. Lazio Rugby 1927 1

*Una partita in meno

Questo il programma della quarta giornata di campionato:

15 ottobre ore 19:35 diretta Raisport

Femi-CZ Rovigo v HBS Colorno

16 ottobre ore 16

Fiamme Oro Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927

Mogliano Rugby 1969 v Petrarca Rugby

Valorugby Emilia v Rugby Transvecta Calvisano

Rugby Viadana 1970 v Sitav Rugby Lyons