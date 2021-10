Anche Rovigo ha partecipato alla maratona “Il Veneto legge”

ROVIGO - Proseguono le attività di “Rovigo città che legge”. Dopo gli “angoli di lettura”, organizzati durante l'estate dai vari soggetti aderenti al “patto per la lettura”, iniziativa che ha visto partecipazione e condivisione in un clima di ascolto e serenità, il Tavolo di coordinamento ha promosso un'altra iniziativa volta a diffondere la lettura. Si tratta di un angolo, partecipato da più soggetti, organizzato nell'ambito della Maratona di lettura "Il Veneto legge" in rappresentanza dell'intera "Città di Rovigo che legge". Sono state fatte letture sull'acqua, tema scelto dalla Regione per questo progetto.

L'acqua per il nostro territorio è da sempre fonte di primaria importanza, un tempo è stata portatrice di fatti tragici, ma con gli anni i polesani hanno imparato a trarne benefici, basta pensare al Museo Grandi Fiumi. E, partendo proprio dalla memoria dell'alluvione del 1951, le letture si sono sviluppate con racconti di viaggi e paesaggi del Po e del suo Delta, sia attraverso testi poetici che hanno evocato i suoni, la plasticità, la gioia dell'acqua, elemento vitale per il corpo e per lo spirito. Due allieve del Conservatorio hanno accompagnato con delicatezza e maestria le letture, a ricordare che l'animo umano è toccato sia dalle parole che dalla musica.

Rovigo città che legge ha partecipato inoltre, al Festival Tensioni, con brevi momenti di letture ad alta voce. Quattro gruppi aderenti al patto hanno scelto le letture in sintonia con il tema della "Geografia delle relazioni - Identità e genere", arricchendo il Festival di ulteriori suggestioni ed emozioni.

Il lavoro di Rovigo Città che legge proseguirà anche nei prossimi mesi con momenti formativi di approfondimento del Patto per la lettura e per l'organizzazione delle iniziative in vista della primavera.

In consonanza con la ricca tradizione musicale di Rovigo, Città che legge si unisce alla stagione lirica con dei percorsi che prendono spunto da quella particolare forma di testo letterario che sono i libretti d'opera.

Si ricorda che è sempre possibile sottoscrivere il Patto per la lettura, al quale hanno già aderito: Cur , il Circolo di Rovigo, Telefono azzurro, Società Dante Alighieri - Comitato di Rovigo, Polisportiva Mardimago Asd - Sezione cultura, Aqua Natura e Cultura, Liceo Statale "Celio-Roccati", Liceo Scientifico Statale"P.Paleocapa", Fita Rovigo Aps -Federazione italiana teatro amatori, Associazione Culturale Gruppo Autori Polesani, Pane&Caffè, Pop-Out Eventi, Associazione Culturale Leonardo da Vinci, Convention & Visitors Bureau, il Ponte del Sale, Caritas Il Manto di Martino, Festival biblico di Rovigo, Eliocopy, Delta Comics, Conservatorio F. Venezze, IC Rovigo 1, Accademia dei Concordi.