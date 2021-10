Successo per la manifestazione "Botteghe in piazza"

SANTA MARIA MADDALENA (Rovigo) - “Buona la prima”. Esordisce con queste parole la manager di Eridania Distretto Lorenza Minzoni che ha ideato e organizzato la manifestazione Botteghe in Piazza svoltasi, con il patrocinio e collaborazione dei comuni di Occhiobello e Stienta, la Pro Loco di Occhiobello e Santa Maria Maddalena e la Pro Loco di Stienta Caligo, nell'ambito del Progetto Eridania Distretto cofinanziato dalla Regione Veneto.“Botteghe in Piazza è stato un primo esperimento volto alla valorizzazione e promozione del commercio e delle attività del territorio. La risposta del pubblico è stata generosa e incoraggiante, con oltre”,Un bilancio positivo quindi e una piena soddisfazione degli organizzatori e promotori dell'iniziativa, sottolineata anche dal Sindaco di Occhiobello Sondra Coizzi e dal Vice Sindaco e Assessore Raffaele Ziosi:La distribuzione della Shopping Card Eridania Distretto, l'iniziativa promozionale presentata e avviata durante la manifestazione, ha ottenuto altresì ottimi riscontri e permetterà ai possessori di ottenere uno sconto del“Un particolare ringraziamento va a tutto il personale della Pro Loco di Occhiobello Santa Maria Maddalena, Occhio Civico e Protezione Civile costantemente presenti in loco durante tutta le fasi operative della manifestazione e a tutti i commercianti ed espositori in piazza e alle altre attività aderenti alla Shopping Card che hanno creduto alla bontà di questa iniziativa e palesato il loro apprezzamento”, conclude Lorenza Minzoni.