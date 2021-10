La compagnia veneziana Teatro Immagine vince il sesto Gran Premio del Teatro Amatoriale Fita

VENEZIA - Incetta di premi per la compagnia Teatroimmagine di Salzano, in provincia di Venezia, che con “La strana storia del Dottor Jekyll e Mister Hide”, spettacolo di commedia dell’arte liberamente ispirato al romanzo di Robert Louis Stevenson, ha conquistato la sesta edizione del Gran Premio del Teatro Amatoriale: il “premio dei premi” messo in palio alivello nazionale dalla Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita) e quest’anno svoltosi a Catania, in Sicilia, dal 21 agosto al 10 ottobre, con la partecipazione di nove candidate provenienti, oltre che dal Veneto, da Liguria, Campania, Puglia, Lazio, Piemonte, Lombardia, Abruzzo e Sicilia.Accanto al trofeo maggiore, Teatroimmagine ha vinto anche il Premio assegnato dalla Giuria Giovani della kermesse, il Premio al miglior attore protagonista, andato a DanieleBaron Toaldo, e il Premio alla migliore regia, assegnato a Benoit Roland: quattro importanti riconoscimenti che si aggiungono al ricco palmares della compagine, attiva dal 1989 e molto nota e apprezzata per il suo originale e approfondito lavoro nel teatro di improvvisazione e nell’uso delle maschere. Oltre che da Baron Toaldo, lo spettacolo èinterpretato da Roberto Zamengo, Ruggero Fiorese e Claudia Leonardi, tutti chiamati a ricoprire più ruoli.La premiazione si è svolta sabato 11 ottobre nella sala Concetto Marchesi del Palazzo della Cultura a Catania, città nella quale la formazione veneta si era esibita il 3 ottobre scorso in rappresentanza del Veneto, essendo risultata vincitrice della selezione regionale della kermesse, curata da FITA Veneto. La cerimonia ha visto la partecipazione dei presidenti FITA nazionale Carmelo Pace e di FITA Sicilia Antonella Messina, del sindaco di Catania Salvo Pogliese e dell’assessore alla Cultura e alla Pubblica istruzione BarbaraMirabella, e dei sindaci di Mascalucia, Vincenzo Antonio Magra, di Nicolosi, Angelo Pulvirenti, e di Gravina, Massimiliano Giammusso. Presenti anche il vicepresidente nazionale FITA, il veneto Aldo Zordan, e il presidente regionale FITA Veneto, Mauro Dalla Villa.Questa la motivazione per la vittoria di Teatroimmagine: «Una regia attenta e accurata, attori perfetti nel rendere le diversità dei loro personaggi, con una tecnica e un’audaciacomposta ed elegante. La versatilità di ognuno degli attori è sfruttata con intelligenza esenza mai strafare. Un lavoro di adattamento del testo che coniuga le vesti dellacommedia dell’arte con quelle della narrativa di genere in maniera impeccabile»."Nulla è lasciato al caso - recita invece la motivazione al premio andato al regista Benoit Roland -. Né l’interazione dei personaggi in scena né dietro le quinte. La macchina registica di questo spettacolo è perfetta e lascia allo spettatore soddisfazione per il prodotto finale e una strana curiosità per quello che apparentemente in modo inspiegabile accade dietro le quinte. Il risultato è un prodotto senza sbavature, impeccabile".Quanto a Daniele Baron Toaldo, miglior attore protagonista del Gran Premio, questo il giudizio della commissione: «Multiforme, eclettico e poliedrico, riesce a dare ai suoi personaggi connotazioni precise anche se diametralmente opposte, padroneggiando corpo e voce con la dimestichezza di un impeccabile giocoliere che destreggia tutte letecniche teatrali non sbagliando un colpo".Questi gli altri premi assegnati: miglior allestimento alla compagnia Mediamusical di Torre del Greco (Napoli) per “Masaniello”; miglior attore non protagonista a Pasquale Cirillo (in “Masaniello”); migliore attrice non protagonista a Ludovica Pimpinella (in “Sette Minuti” dell’Associazione Compagni di Scena di Roma); migliore attrice protagonista aMarzia Paoletti (in “Esco o non esco” di Teatro Drao & Teatro Tre di Ancona).La giuria è stata presieduta dall’attore Agostino Zumbo e composta da Raffaele Furno, docente di Storia al campus catanese della University of Maryland, dall’attrice AgataTarso, da Graziella Villardita, costumista ed esperta di storia del costume, e da Mauro Pierfederici, direttore artistico nazionale FITA.La sesta edizione del Gran Premio del Teatro Amatoriale è stata inserita nel cartellone del Catania SummerFest e curata sotto il profilo organizzativo dal Teatro Stabile MascaluciaMario Re, diretto da Rita Re, e dal Comitato Regionale FITA Sicilia.