Il Petrarca con il bonus, il Calvisano sul filo di lana

Il Petrarca guida la classifica del Peroni TOP10 dopo quattro giornate di campionato, ma la FemiCz Rovigo deve ancora recuperare il match con il Mogliano.

La squadra di Andrea Marcato espugna con il punteggio di 34-12 il campo del Mogliano. Sale al terzo posto il Calvisano che conquista una vittoria importante riuscendo a imporsi di misura last minute 27-26 sul campo del Valorugby. Primo tempo in equilibrio e secondo dove i Reggiani trovano la fuga con due mete di Dominguez. I ragazzi di Guidi restano uniti e recuperano il punteggio.

Tutti e 23 i ragazzi a referto scendono in campo e sono proprio i giocatori della panchina calvina a trovare, a tempo scaduto, la meta della vittoria. Dimostrazione di grande coesione e determinazione dopo la sconfitta interna contro la FemiCz Rovigo.

A Roma in un incontro spettacolare con le Fiamme Oro battono 49-40 la Lazio nel derby romano agguantando la zona play-off a pari punti con il Valorugby. Partenza difficile per i poliziotti, che risolvono tutto nella ripresa. Colpo esterno dei Lyons che, sfruttando i calci piazzati di Ledesma, supera in trasferta 35-26 il Viadana.

Venerdì nell'anticipo la FemiCz Rovigo ha vinto sul Colorno conquistando il bonus (LEGGI ARTICOLO).

Reggio Emilia, Stadio “Lanfranchi” – Sabato 16 ottobre 2021

PERONI TOP10 – IV giornata

Valorugby Emilia v Transvecta Calvisano 26 - 27 (14-17)

Marcatori: p.t. 10’ m. Dell’Acqua tr. Castiglioni (7-0), 14’ c.p. Hugo (7-3), 18’ m. Mastrandrea tr. Hugo (7-10), 23’ m. Izekor tr. Hugo (7-17), 28’ m. Luus tr. Castiglioni (14-17); s.t. 48’ m. Dominguez (19-17), 56’ m. Dominguez tr. Castiglioni (26-17), 73’ c.p. Hugo (26-20), 81’ m. Van Zyl tr. Hugo (26-27).

Valorugby Emilia: Antl; Colombo (80’ Sanavia), Majstorovic, Schiabel, Cioffi (7’-12’Rimpelli)(13’ Dominguez); Castiglioni, Garcia (cap); Amenta (79’ Rimpelli), Dell’Acqua, Mordacci; Gerosa (53’ Ortombina), Du Preez (73’ Balsemin); Randisi (53’ Chistolini), Luus (73’ Silva), Sanavia (41’ Diaz). all. Manghi

Transvecta Calvisano: Van Zyl; Mastandrea, Bronzini (69’ Regonaschi), Brighetti, Susio; Hugo, Consoli (63’ Peruzzo), Vunisa (cap), Grenor (59’ Maurizi), Izekor (68’ Bernasconi), Lewis, Van Vuren (58’ Zanetti); D’Amico (66’ Leso), Luccardi (58’ Marinello) (80’ Luccardi), Brugnara (66’ Barducci). all. Guidi

Arb.: Piardi (Brescia)

AA1 Vedovelli (Sondrio), AA2 Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Marrazzo (Modena)

Cartellini: al 78’ giallo a Diaz (Valorugby Emilia)

Calciatori: Castiglioni (Valorugby Emilia) 3/4; Hugo (Transvecta Calvisano) 5/7

Note: giornata soleggiata con circa 6 gradi

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 1 , Transvecta Calvisano 4

Player of the Match: Thomas Dominguez (Valorugby Emilia)

Questi tutti i risultati di giornata:

Peroni TOP10 – IV giornata – 15.10.21 – ore 19.35 – diretta Rai Sport

Femi-CZ Rovigo v HBS Colorno 34-28 (5-1)

Peroni TOP10 – IV giornata 16.10.21 – ore 15.30

Fiamme Oro Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927 49-40 (5-1)

Ore 16

Mogliano Rugby 1969 v Petrarca Rugby 12-34 (0-5)

Rugby Viadana 1970 v Sitav Rugby Lyons 26-35 (1-4)

Ore 17

Valorugby Emilia v Rugby Transvecta Calvisano 26-27 (1-4)

La classifica: Petrarca Rugby 19; FEMI-CZ Rovigo* 14; Rugby Transvecta Calvisano 13; Fiamme Oro Rugby e Valorugby Emilia 12; HBS Colorno 11; Rugby Viadana 1970 7; Sitav Rugby Lyons 6; Mogliano Rugby 1969* e S.S. Lazio Rugby 1927 2

*Una partita in meno

Questo il prossimo turno in programma nel weekend 23-24 ottobre:

S.S. Lazio Rugby 1927 v Rugby Mogliano 1969

Petrarca Rugby v Fiamme Oro Rugby

HBS Colorno v Rugby Transvecta Calvisano

Sitav Rugby Lyons v FEMI-CZ Rovigo

Valorugby Emilia v Rugby Viadana 1970