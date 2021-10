Rovigo sul velluto a tre punti dalla vetta

ROVIGO - Il Rovigo calcio di mister Pizzo, domenica 17 ottobre, finalmente trova la continuità di risultati anche in campionato. Dopo il filotto di successi in Coppa, ottiene la seconda vittoria consecutiva allo stadio Gabrielli, e risale in classifica generale a ridosso delle migliori. Un Rovigo a due punte che produce molte occasioni da gol nel primo tempo, e concretizza maggiormente nella ripresa.

A portare in vantaggio il Rovigo ci ha pensato Zaghi dal dischetto al 27’, l’ottimo Olivieri di Mestre, direttore di gara di giornata, aveva ravvisato un intervento irregolare su Magon, il Borgo Veneto non ha nemmeno protestato.

I biancazzurri, sempre nel primo tempo, hanno avuto una tripla occasione, ma non sono stati precisi.

Nella ripresa cambia tutto, Il Rovigo di mister Pizzo infila per ben tre volte la porta di Padovan. Al 53’ con Ochoa con un tap-in vincente, dopo il palo colpito da De Simone.

Lo stesso fantasista De Simone al 25’ della ripresa è abile ad insaccare, con una magistrale colpo di testa, su un perfetto traversone dalla sinistra, imprendibile.

Il 4-0 del Rovigo arriva sempre dal dischetto. Zaghi insacca con precisione all’angolo basso. Secondo successo consecutivo in campionato per il Rovigo, la classifica corta, appena tre punti dalla vetta, consente alla squadra di mister Pizzo di preparare il prossimo incontro senza particolari problemi.

Bene anche le altre polesano del girone E. Lollo regala al Granzette il gol vittoria, tre punti pesanti in trasferta, mentre Bovolenta con una tripletta consegna il successo alla Fiessese nel derby con il Crespino Guarda Veneta a segno con Mazzucco per il definitivo 1-3.

Partita dai due volti per l’Union Vis Lendinara, in vantaggio 2-0 grazie a Dal Compare, si è fatta rimontare dal Bevilacqua grazie alle reti di Fall e Odma.

ROVIGO - BORGO VENETO 4-0

RETI: 27’ 1t Zaghi (rig.), 8’ st Ochoa, 25’ st De Simone, 35’ st Zaghi (rig)

Rovigo: Cattozzo, Lovisari, Nani, Trovò, Masiero, Turra (38’ st Afindy), Magon (38’ st Pelizza), Oladele (20’ st Braghin), Ochoa (13’ st Bisan), Zaghi, De Simone (31’ st Debrozi)

A disp: Grillanda, Camalori, Pariali, Galassi

All: Pizzo

Borgo Veneto: Padovan, Spazian (47’ 1t Vigna), Stellin, Frison, Hasska, Bonfa (30’ st Cibin), Migliorin, Achkairi (11’ st Spigolon), Lhaddaji, Trivellato (36’ 1t Longo)

A disp: Zanini, Bellamio, Gazziero, Najib

All. Trambaioli

Ammoniti: Hasska (BV), Lhaddaji (BV)

Note: terreno in perfette condizioni

Spettatori: 100 circa

Prima cat. girone E

Risultati - 5. giornata - 17 ottobre 2021

Crespino Guarda Veneta - Fiessese 1-3

Euganea Rovolon Cerrvarese - Solesinese 0-0

Montagnana - Colli Euganei 4-1

Ospedaletto Euganeo Calcio - La Rocca Monselice 1-1

Rovigo calcio - Aqs Borgo Veneto 4-0

Union Vis Lendinara - Bevilacqua calcio 2-2

Villa Estense 2003 - Granzette 0-1

Classifica: Solesinese 11, Euganea Rovolon Cervarese 11, Bevilacqua Calcio 10, Fiessese 9*, Union Vis Lendinara 8, Rovigo 8, Granzette 7, Montagnana 7, Crespino Guarda Veneta 6, La Rocca Monselice 6, Colli Euganei 5, Ospedaletto Euganeo* 4, Villa Estense 1, Aqs Borgo Veneto 0

*una partita in meno

Prossimo turno

6. giornata - 24 ottobre 2021

Aqs Borgo Veneto - Villa Estense 2003

Colli Euganei - Bevilacqua Calcio

Fiessese - Union Vis Lendinara

Granzette - Euganea Rovolon Cervarese

La Rocca Monselice - Montagnana

Ospedaletto Euganeo Calcio - Rovigo Calcio

Solesinese - Crespino Guarda V.