Buona prova al torneo intitolato a Luca Bertoncelli

VIGARANO PIEVE (Ferrara) - Lo scorso week end è stato intenso di emozioni e di canoa polo nello splendido bacino dell'Oasi di Vigarano Pieve (Fe) dove si è svolto il Torneo Regionale Emilia Romagna organizzato dal Canoa Club Ferrara.

Il Club dedica il torneo alla memoria del presidente Luca Bertoncelli prematuramente scomparso la scorsa estate. Il Gruppo Canoe Polesine ha onorato l'ex atleta di canoa polo partecipando al torneo con una squadra rinnovata, mix di giovani e atleti d'esperienza. Nicola Albertin, Adrian Ernesto Gomez e Veronica Padoan hanno esordito alla loro prima competizione di canoa polo guidati dal coach Michele Martarello, coadiuvato da capitan Davide Pezzuolo e dall'ormai esperto Leo Previati. Ottimo l'aiuto dei veterani Giovanni Alvisi e Giovanni Romio del Canoa Club Cervia che hanno dato un valido ricambio alle forze polesane. Buono anche il piazzamento complessivo nel torneo che vede i nostri classificarsi in sesta posizione, risultati veramente soddisfacente data l'eterogeneità della squadra e della presenza di ben tre esordienti.

Nota di merito infatti per l'allenatore Martarello e per i suoi ragazzi che si sono messi alla prova dopo una sola estate di allenamenti di canoa polo e che puntano ad allargare la squadra per essere pronti al campionato regionale veneto di domenica prossimo in programma proprio a Rovigo e per il campionato nazionale dell'anno prossimo.