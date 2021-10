Forza Italia: nasce in Veneto il Dipartimento ambiente e territorio

PADOVA - Alla presenza della senatrice Alessandra Gallone, responsabile nazionale del Dipartimento ambiente e territorio di Forza Italia, è stato costituito il Dipartimento regionale Veneto. Responsabile regionale del dipartimento è stato nominato Andrea Dian che ha costruito la squadra di cui fanno parte per la Provincia di Padova Mara Lazzaro, per la Provincia di Venezia Denis Cuzzolin, per la Provincia di Verona Annalisa Scaramuzzi,, per la Provincia di Treviso Emanuele Crosato, per la Provincia di Vicenza Paola Vignaga e per la Provincia di Belluno Luca Canzan."Tanti i temi quindi da affrontare con l’approccio di Forza Italia che da sempre sostiene l’importanza di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica e sociale, attraverso la realizzazione della grande alleanza tra pubblico e privato con la collaborazione attiva tra amministrazioni pubbliche, imprese, scuole e società civile - ha affermato il coordinatore regionale degli azzurri Michele Zuin - Una collaborazione che potrà realizzarsi però soltanto se lo Stato e le Regioni sosterranno concretamente i soggetti virtuosi".