Progetti innovativi con forme di turismo responsabile, ancora un premio per San Bellino

SAN BELLINO (Rovigo) - Martedì in diretta dagli studi Rai di Roma, al noto programma "I fatti vostri" di Rai 2, il sindaco di San Bellino e l'imprenditore e floricoltore rodigino Matteo Bovo, hanno narrato una bella storia “made in Polesine”. (LEGGI ARTICOLO)

Nella prima fase della pandemia la sinergia tra l’impresa Bovo e il comune ha permesso da un lato di non buttare al macero i fiori invenduti e dall'altro di tenere alto l'umore e l'attenzione al bello da parte dei cittadini di San Bellino che hanno avuto in dono la “cassetta delle coltiva-azioni”: fiori e ortaggi per adornare le proprie case e arricchire i propri orti, aiutando così tutti a stare a casa e distogliere l'attenzione dalle tristi immagini televisive e dal senso di impotenza di quei giorni. Nel primo lockdown, alla data del 6 maggio 2020, nessun caso positivo al Covid 19 fu registrato tra i residenti del comune polesano.

A pochi giorni di distanza dalla trasmissione, in queste ore, il sindaco di San Bellino è volato verso la Sicilia, perché sabato alle ore 18 incontrerà degli operatori turistici, dopo che il Comune di San Bellino ha partecipato e vinto il bando internazionale promosso dalla Rotta dei Fenici e Inter Vitis, itinerari culturali del Consiglio d’Europa, che ha lo scopo di premiare progetti innovativi con forme di turismo responsabile, creativo, esperienziale e sostenibile nei paesi membri delle due reti internazionali. Il premio è diviso in diverse categorie e la giuria ha deciso di assegnare il premio Crossdev award 2021 “Le migliori pratiche di un ente pubblico finalizzate alla realizzazione di prodotti turistici sostenibili” al comune di San Bellino.

Il progetto “Live Slowly: il Polesine tra acqua terra e cielo” ha attirato l'attenzione sul territorio della provincia di Rovigo, descrive con una nuova narrazione il nostro Polesine in cui lento non significa monotono ma evidenzia uno sguardo, una visione che potrà essere assaporata vivendo il territorio a piedi, in barca o in bicicletta, una visitazione intensa e lenta in cui il turismo religioso si fonde con le eccellenze del territorio. In questi giorni il sindaco ha recuperato ulteriori dati utili sia sul distretto ittico del nostro Delta che sul distretto della giostra per poter essere concreto e incisivo durante l'incontro con gli operatori turistici che saranno presenti all'evento. Aldo D’Achille evidenzia: “Questo premio sottolinea che il Polesine, se descritto con una nuova narrazione e non solo per l'evento triste che purtroppo la storia ci ha riservato nel 1951, potrà essere molto attrattivo e avere sempre più l'attenzione di possibili portatori d’interesse.”