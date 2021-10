Operaio di 61 anni perde la vita a Loreo

LOREO (Rovigo) - Tragedia venerdì 22 ottobre a Loreo, ancora un morto sul lavoro in Polesine, l’ennesima in Veneto. Aveva 61 anni Paolo Merlin, era originario di Stanghella (Padova), un operaio esperto, dipendente della ditta Logyca Umf srl di Udine, specializzata in attività di manovra ferroviaria.

L’allarme è scattato alle 11 e 30 presso la ditta Adriatica Spa, sul posto i Carabinieri di Loreo, il personale dello Spisal e il Suem 118. Paolo Merlin, per causa al vaglio dei militari dell’Arma, è stato investito da dei carri ferroviari in movimento, riportando traumi gravissimi.

Quando il personale medico è arrivato sul posto, il 61enne era già deceduto. I Carabinieri hanno posto sotto sequestro l’area aziendale, il capannone e i vagoni ferroviari, un atto dovuto per capire la dinamica dell’incidente, ed eventuali responsabilità.