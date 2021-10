Domenica la "Festa dei record" sul diamante della Tassina. E in Coppa Veneto arrivano altri due trionfi

ROVIGO - Un’intera mattinata sul diamante per celebrare una stagione davvero straordinaria. Domenica 24 ottobre il Baseball Softball Club Rovigo chiama a raccolta atleti e famiglie per la “Festa dei record”, evento che fa seguito agli ultimi impegni outdoor delle squadre rossoblù e che chiude un'altra annata ricca di soddisfazioni. A partire dalle 10 i piccoli atleti del minibaseball, dell’Under 12 e dell'Under 13 scenderanno in campo per dar vita a divertenti sfide “in famiglia” con l’unico intento di strappare sorrisi e socializzare grazie a mazze e guantoni.

Alle 11.30 prenderà il via la festa vera e propria. Insieme al presidente rossoblù Alessandro Boniolo ci saranno gli atleti delle squadre Seniores di Serie A baseball e Serie A2 softball, ma anche tutte le selezioni giovanili che quest’anno, come mai era successo prima, hanno portato in alto il nome del batti e corri rodigino in tutto lo Stivale. Saranno celebrate soprattutto le quattro final four conquistate da Under 15 baseball e Under 13, Under 15 e Under 18 softball. Non mancheranno gli atleti del baseball per ciechi che, in compagnia degli amici dello Staranzano, hanno partecipato al loro primo campionato nazionale. E poi doverosa vetrina anche ai partner del Baseball Softball Club Rovigo e alle autorità locali.

Nell’occasione saranno anche festeggiati i recenti risultati raggiunti nella Coppa Veneto, che proprio lo scorso weekend ha visto le formazioni rossoblù impegnate nelle finali. Due i successi colti dal Baseball Softball Club Rovigo, rispettivamente con Under 12 baseball e Under 15 baseball, ma meritano applausi anche i secondi posti di Under 18 softball, fermatasi in finale a un solo punto dalla vittoria, Under 15 baseball e Under 18 baseball.