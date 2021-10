Un quattro novembre tutto da vivere nel comune di Ariano nel Polesine

ARIANO NEL POLESINE (Rovigo) - Tanti appuntamenti per la commemorazione del 4 novembre nel comune di Ariano nel Polesine, che partiranno dall'1 novembre prossimo. Santalunedì 1 novembre: ritrovo delle associazioni combattentistiche, dei cittadini e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale nella Piazzetta Padre Clemente alle ore 9, S. Messa in suffragio dei caduti e, successivamente, deposizione della corona alla lapide commemorativa dei Caduti in Piazzetta S. Antonio ore 9.30.lunedì 1 novembre alle ore 9.15: ritrovo delle associazioni combattentistiche, dei cittadini e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale nei pressi del circolo Acli, S. Messa in suffragio dei caduti e, successivamente, deposizione della corona al monumento ai caduti, ore 9.30 Piano. Lunedì 1 novembre, ore 10.45 S. Messa in suffragio dei Caduti e successiva deposizione della corona al monumento ai caduti.invece giovedì 4 novembre ore 9.45 ritrovo delle associazioni dei cittadini e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale piazza Garibaldi, alle ore 10 Chiesa Parrocchiale S. Messa in suffragio con commemorazione di rito dei caduti del Milite Ignoto e ricordo del Sottotenente Joao Turolla.alla presenza degli alunni dell’Istituto Comprensivo. Mentre alle ore 11.30, presso il cimitero di Ariano vi sarà la deposizione della corona ricordo del Sottotenente Joao Turollagiovedì 4 novembre alle ore 10.15 vi sarà la deposizione della corona al monumento ai caduti, la benedizione religiosa e saluto del rappresentante dell’amministrazione comunale, mentre alle ore 10.30 il corteo alla “Macchinina” con deposizione corona e funzione religiosa.sabato 6 novembre ore 17 S. Messa in suffragio dei Caduti, concludendo con la deposizione della corona al monumento ai caduti.